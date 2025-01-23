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中職／獅隊新兵陳維祥摸索打擊 陳傑憲、鄭宗哲分享經驗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊新人陳維祥全力備戰新球季。圖／統一獅隊提供
統一獅隊新人陳維祥全力備戰新球季。圖／統一獅隊提供

統一獅隊新人陳維祥迎接新球季，想要發掘適合自己的打擊方式，春訓期間期盼強化比賽心態，當務之急是解決臨場反應比較不足的問題。

獅隊去年在中職選秀會挑中8人，出身台南市成棒隊的陳維祥搭上末班車，入隊後已在二軍出賽4場，合計6次打數掛零，吞下3次三振，冬季聯盟出賽16場敲出7安，去年12月7日對日本社會人隊之戰拿下單場MVP。

但陳維祥印象最深的比賽是去年12月11日對日職紅隊，雖有1安卻吞4K，他說：「當時打到後面很崩潰，愈打愈沒自信，第3次三振後就覺得會不會有第4次，但教練一直給我機會，希望我透過比賽找出問題，設法去突破。」

有了這次經驗，陳維祥了解需要加強的方向，他說：「有時太刻意想打到球，或是想把過程做好，反而造成反效果，所以換個想法，只要把該做的事做好，或許會有好結果。」

陳維祥從台南市隊選手變成獅隊新兵，充分了解業餘和職棒不同；他表示，業餘隊伍之間實力多少有落差，但職棒水平競爭力較高且平均，每位投手的球質都很好，要用更多方式去面對，過程中慢慢提升自己的能力和對策。

陳維祥透露，冬盟期間向很多人請教打擊方式，教練也好、鄭宗哲也好，還有別隊選手，嘗試過很多東西後，找到比較適合自己的打擊模式，春訓也跟教練討論，他們說現在方式不錯，要堅持做下去。

對於比賽臨場反應比較不足的部分，陳維祥說：「傑憲學長分享『練習時打得很好，把球打得很高很遠，但教練要看的是你會不會比賽與如何應對投手，比賽時遇到狀況如何反應』，這是我覺得自己比較缺乏這部分。」

中職選秀 統一獅 鄭宗哲

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