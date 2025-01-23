中職／邊荷律被疑故意NG狂吃蛋捲發胖？首度發脆文萌回粉絲

富邦悍將隊昨天宣布南韓「AI女神」李珠珢加入旗下啦啦隊Fubon Angels。中信兄弟隊韓籍啦啦隊女神邊荷律今天也傳出好消息，個人Threads帳號正式開通。

韓職起亞虎啦啦隊近年多位人氣成員來台發展，2023年李多慧加盟樂天桃猿隊，開啟中職啦啦隊「大韓援」時代。去年邊荷律加入兄弟，也深受球迷喜愛，如今李珠珢加入悍將，讓許多南韓網友不禁感嘆「人才流失嚴重」。

邊荷律今天開通個人Threads，發文分享她之前拍蛋捲廣告的可愛照，並表示，「大家好！我想在這裡跟大家多聊聊！」

該廣告瀏覽量已破80萬，邊荷律先前在IG分享待機時間還在吃蛋捲的短片，「倉鼠吃」可愛模樣融化無數粉絲，但也有報導指出他因此增胖，被經紀人下令節食，而網友們藉機在脆詢問，「蛋捲廣告故意NG幾次？」邊荷律回應，「NG沒大家想的那麼多！真心吃得津津有味，休息時間也一直吃。因為這是工作！」