中職／Yuri、菲菲確定加盟 李多慧、林襄續領小龍女擴編32人拚場

味全龍隊啦啦隊「DragonBeauties小龍女」今天公布2025年度全新陣容，新球季成員數量大舉擴編至32名，成為中華職棒現今規模最大的啦啦隊，包括超人氣女神林襄、最強韓援李多慧等原有成員全數續約，加上兩名新成員、4名練習生轉正和5名現役練習生。

龍隊指出，今年的擴編陣容中，最受關注的焦點是兩位新加盟成員，Yuri（陳洛心）被譽為「地表最正啦啦隊」，擁有令人讚嘆的修長美腿與神級顏值，舞台演藝表現更是橫跨唱跳、戲劇與主持領域，全方位實力備受肯定。

菲菲（李恩菲）憑藉完美比例身材與韓團級舞蹈風采征服一眾粉絲，迷人回眸與淘氣親和個性，被粉絲封為「回眸女神」魅力難以抵擋。

新陣容亮點還包括4名轉正練習生，各自均展現不同特色，「靜靜」為超高人氣直播主，甜美形象廣受粉絲喜愛，「柳柳」擁有20年舞蹈基礎，現為職籃啦啦隊成員實力非凡，「群群」以活潑可愛形象出名，曾是美食頻道人氣小廚助，「佩霓」來自幼教學歷背景，也是氣質清新的空靈系模特。

此外，在世界12強棒球賽爆紅的台日混血女神各務禮美奈，與瑄瑄、掌沛、貝拉、姵宸等5名練習生也將在新球季一同亮相。而曾為中職首名男性啦啦隊員的「小螞蟻」則將轉任親子MC，為家庭親子球迷帶來更豐富的進場體驗。

今年球季小龍女不僅陣容規模空前，服裝表現也令人為之一亮，正式成員將穿著兩款特別版型球衣登場，包含性感露腰的紅色假日短版球衣，與經典白色連身裙主場球衣。小龍女經紀「莉奈文創&莉奈享務所」持續邀請國際知名服裝設計師申子芹，為新款「中式旗袍」制服操刀設計，並積極籌備團體單曲與MV作品發布，期待為小龍女打造全新女團風貌。