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中職／台鋼和愛爾達簽定複數年轉播協議 陽岱鋼返台參賽是起點

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台鋼雄鷹隊和愛爾達電視簽定複數年轉播合作協議。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊和愛爾達電視簽定複數年轉播合作協議。圖／台鋼雄鷹隊提供

「2025港都台日親善交流戰」將於2月27日、28日登場，台鋼雄鷹隊在高雄澄清湖球場迎戰日本獨立聯盟Oisix新潟天鵝之皇隊，旅日好手陽岱鋼也將返台出賽。

台鋼今天宣布和愛爾達電視達成複數年轉播合作協議，台日交流戰開啟第一步。

台鋼發布相關內容如下：

2025全新賽季即將登場，台鋼雄鷹以年度口號「翅膀硬了」迎接隊史第2年一軍賽季，宣布與愛爾達電視達成複數年轉播合作協議，自2025年賽季成為台鋼雄鷹電視轉播媒體夥伴，並負責全主場賽事製播，雙方攜手朝更高目標前進，期待呈現更優質賽事轉播內容。

雙方嶄新合作的第一步，就以旅日好手陽岱鋼暌違許久返台參賽的「2025港都台日親善交流戰」作為開端，2月27日、28日兩場台日交流賽事均將由愛爾達電視現場實況轉播。

雄鷹董事長王炯棻相當期待雙方有別於過往的嶄新合作模式，「近幾年愛爾達電視在奧運、亞運、世界盃足球賽等國際大型運動會、國內賽事轉播投入的轉播資源大家有目共睹，不但表現成績亮眼，也逐漸獲得市場上的認同。基於透過網路平台關注運動賽事已成未來趨勢，對於這次有機會與愛爾達電視建立新的合作模式，台鋼雄鷹球團也是充滿期待，未來雙方攜手一起在高雄創造新頁。」

愛爾達電視董事長陳怡君表示：「2025年愛爾達將持續深耕棒球轉播，除受美國大聯盟肯定，獲得經典賽台灣轉播統籌外，與台鋼雄鷹球團的媒體合作將強化愛爾達對國內棒球轉播的經營。我們計畫導入更多元的運動科技轉播元素，結合專業製播團隊，並在電視平台、OTT平台與新媒體平台，帶給球迷朋友全新風貌的轉播觀看體驗。」

台鋼雄鷹在2月27、28日邀請Oisix新潟天鵝之皇進行「2025港都台日親善交流戰」，旅日好手陽岱鋼相隔將近8年之後返台披掛上陣，這是2025年澄清湖主場首場對外正式比賽，也是台鋼第一次實行「全鷹主場」，預售票將於2月上旬開賣。

台鋼雄鷹與愛爾達電視合作第一步，就以「2025港都台日親善交流戰」作為開頭，兩場賽事將由愛爾達電視現場實況轉播。

台鋼雄鷹 棒球 陽岱鋼

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