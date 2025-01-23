經典賽資格賽懶人包 賽程與售票、應援贈品、女孩陣容一次看
2025年第6屆世界棒球經典賽台灣區資格賽將於2月21日至2月25日在台北大巨蛋登場，這次將以全日票販售（可以觀看當日兩場賽事），前3天票價最高2980元、最低280元，23日中午12點開放中信卡友限區限量優先購，24日中午12點全面開賣。
賽制：
經典賽資格賽共有西班牙、南非、尼加拉瓜與中華隊，4支隊伍於台北大巨蛋進行賽事，爭取2026經典賽的晉級資格，於2月21日至2月23日進行6場賽事，對戰排名順序第1之隊伍即獲得1席資格，排名第2與第3之隊伍於2月25日再進行1場排名賽，由獲勝隊伍取得最後1席晉級資格。
賽程：
2月21日 12：00 南非：尼加拉瓜
2月21日 19：00 西班牙：中華
2月22日 12：00 西班牙：尼加拉瓜
2月22日 19：00 中華：南非
2月23日 12：00 南非：西班牙
2月23日 19：00 尼加拉瓜：中華
2月25日 19：00 分組第3：分組第2
門票價格與贈品：
售票單位：拓元售票系統：https://tixcraft.com/activity/detail/25_wbcq
取票單位：全家便利商店FamiPort
經典賽資格賽2月21日至23日賽程將分成9種票價售票，並以全日票販售，可以觀看當日兩場賽事（午、晚場），全場票價分別為經典應援席2980元、戰力應援席2680元、夠資格應援席2680元、B1內野一般區2080元、B1外野一般區1280元、L2內野中央區2280元、L2內野一般區1880元、L2外野一般區680元、L4內野一般區880元、L5內野中央區480與L5內野一般區280元。
其中最熱門B1應援席（區域105-121），將另外獲得應援席專屬贈品，每日賽程各有不同好禮，2月21日應援法批與應援球衣擦手巾、2月22日應援法批與應援小旗與2月23日應援法批與應援扇子。
2月25日排名賽採均一價500元，開放B1區域供球迷朋友購買。本次賽事全場次全區域入場即贈經典賽限定「造型風車」乙支，極具收藏意義；賽事門票23日中午12點起開放中信卡友優先限區限量購票，24日中午12點起全面開放。
啦啦隊陣容：
賽事現場更由所屬於6支中職球團的應援團長與24位啦啦隊女孩組成「CT Amaze」應援團，將在台北大巨蛋展現台灣獨特的應援風格，共襄盛舉為中華隊應援打氣。
團長：小白、Travis、勛雞、York、Aby
中職6隊各4位啦啦隊代表：
中信兄弟：峮峮、君白、畇二、林可
富邦悍將：慈妹、秀秀子、Jessy、潔米
味全龍：林襄、小映、霖霖、口水
樂天桃猿：籃籃、嘎琳、孟潔、岱縈
統一獅：瑟七、斐棋、Joy、侯芳
台鋼雄鷹：一粒、妡0、林浠、螢螢
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