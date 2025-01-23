經典賽／挑戰經典賽 旅外球員傳9至11名

中華隊去年在世界十二強棒球賽奪冠後，積極準備二月在台灣舉行的世界棒球經典賽資格賽，由於美國職棒大聯盟放行球員參戰，經典賽總裁史莫昨提醒中華隊需要全力應戰，因為對手都不好惹。

經典賽資格賽二月廿一日至廿五日於台北大巨蛋舉行，中華隊要與西班牙、南非、尼加拉瓜隊競爭兩張前進二○二六年經典賽正賽門票，戰績排名第一的隊伍取得第一張門票，廿五日再舉行排名賽決定第二張入場券。

經典賽總裁史莫昨出席賽事啟動記者會，肯定中華隊十二強賽的表現，稱中華隊是有天賦的球隊，能在具競爭力的對手中突破重圍拿下冠軍，顯示中華隊過去幾年顯著成長，不過，經典賽資格賽不是簡單的賽事，西班牙、南非、尼加拉瓜都是進入過正賽的隊伍，相信每場都會很精彩，中華隊要拿出全力爭取進入明年的正賽。

史莫說，二○二三年經典賽是史上最多人觀看、到場的棒球賽事，在台中舉辦的預賽售出一三○萬張門票，在日本的收視率更達百分之四十，「對美國人來說，就是超級盃等級。」他有信心二○二六年能超越二○二三年成就。

挑戰棒球經典賽的中華隊教練團由十二強原班底組成，總教練曾豪駒續掌兵符，除了中華隊長陳傑憲繼續拚戰外，冠軍捕手林家正也獲徵詢，預計在二月三日開訓當天公布的卅五人名單將大幅更動。

外傳旅外球員約九到十一人，已受邀參加美國職棒運動家隊大聯盟春訓的莊陳仲敖有機會回台效力，古林睿煬、孫易磊、徐翔聖、陳柏毓、鄭宗哲、林維恩、林盛恩都有望在台獻技。在十二強支援大批選手的中華職棒樂天桃猿隊這次人數下降，其他五隊各有四到五人，味全龍隊四人中以徐若熙、陳子豪、劉基鴻最受矚目，但仍要經歷縮編至正選的廿八人過程。

另外，中華隊去年十二強封王後，中華棒球協會理事長辜仲諒辜仲諒曾允諾提供七千萬元獎金給奪冠團隊，棒協常務理事高人傑昨證實，為了兼顧教練、後勤團隊，發放比例在日前定案，獎金已在廿一日分別匯入球員、教練及後勤人員帳戶。

中華郵政昨發行十二強冠軍紀念郵票，以拿到冠軍盃照片、黃金教練團、球員照片製作，「紀念郵票套組」每組售價七十元，內含郵票四枚、郵票框、首日封及護票卡各一個，共發行六十萬套。