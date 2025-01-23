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經典賽／資格賽 門票開賣
世界棒球經典賽台灣區資格賽將從二月廿一日起在台北大巨蛋開打，中國信託商業銀行取得獨家冠名贊助，力挺中華隊延續去年在世界十二強棒球賽奪冠氣勢，持續征戰國際賽事。
中信銀行爭取逾四點五萬張門票，今天中午十二點起提供卡友優先購票，明天中午十二點起門票全面開賣，中信銀行並規劃邀約四百位基層棒球隊選手赴大巨蛋觀賽，為棒壇大學長助陣。
世界棒球經典賽總裁史莫、台北市體育局長王泓翔、體育署副署長房瑞文、中華棒球協會常務理事高人傑及中信銀行副董事長詹庭禎昨出席賽事啟動記者會，預祝經典賽資格賽成功。
詹庭禎表示，「台灣棒球排名世界第一」的夢想雖然遠大，但靠著長期累積，台灣正逐步實踐，感謝中華棒協理事長辜仲諒帶領團隊，積極促成經典賽資格賽在台灣舉辦，讓中國信託可以攜手全台球迷一起力挺中華隊。
中國信託是全台首家投入五級棒球運動推展的企業，「愛接棒計畫」扶植青少棒及少棒球隊，迄今累積扶助逾六千五百人、培育出卅六位小國手，更有近四百位職棒球員曾踏上中信盃黑豹旗舞台；近四年三度拿下中華職棒總冠軍的中信兄弟隊，十一年來累積近四百五十萬名球迷進場，共創台灣棒球榮景。
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