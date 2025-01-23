經典賽／資格賽 門票開賣

李珠珢重磅加盟富邦悍將啦啦隊，引爆粉絲熱潮，也即將在台灣掀起韓國啦啦隊大戰；而今天韓國YT網紅「韓國女生Judy」發布最新影片「韓國啦啦隊大戰時代..王維中選手能不能幫幫我們呢？」由Judy帶著其所經

2025-01-22 19:32