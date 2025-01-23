中信銀 挺世棒經典賽資格賽

中國信託商業銀行獨家冠名贊助2025年世界棒球經典賽台灣區資格賽（簡稱「經典賽資格賽」），力挺中華隊延續去年在世界12強棒球錦標賽奪冠氣勢，持續征戰國際賽事。經典賽資格賽開放美國職棒大聯盟現役球員參與，賽事自今年2月21日至2月25日於台北大巨蛋舉行，中華隊依序對戰西班牙隊、南非隊及尼加拉瓜隊，爭取兩席前進2026年世界棒球經典賽正式賽的晉級門票。

為號召球迷進場為中華隊加油，中國信託銀行爭取逾4.5萬張門票提供卡友優先購票，並規劃邀約400位基層棒球隊選手赴台北大巨蛋觀賽，近距離體驗國際賽，為棒壇大學長助陣。

經典賽資格賽主辦單位世界棒球經典賽公司（World Baseball Classic, Inc.，WBCI）總裁Jim Small、主辦城市台北市體育局長王泓翔、體育署副署長房瑞文、承辦單位中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）常務理事高人傑及中信銀副董事長詹庭禎昨（22）日出席記者會，宣告賽事啟動。

中華棒協常務理事高人傑表示，去年中華隊在世界盃及洲際賽事繳出漂亮成績單，抱回U12、U18亞洲盃冠軍，勇奪U15世界盃第三名，中華成棒隊更締造台灣棒壇歷史，贏得世界12強棒球錦標賽冠軍。這些成績不是奇蹟、是累積，是球員日復一日磨練累積出來的實力，相信中華隊將繼續為台灣創造值得驕傲的記憶。

中信銀行副董事長詹庭禎表示，「台灣棒球排名世界第一」夢想遠大，靠著長期累積，台灣正逐步實踐，感謝中華棒協理事長辜仲諒帶領團隊積極促成經典賽資格賽在台灣舉辦，讓中國信託可以攜手全台球迷一起力挺中華隊。中國信託十多年來持續支持少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒，是全台首家投入五級棒球運動推展的企業，「愛接棒計畫」扶植青少棒及少棒球隊，迄今累積扶助逾6,500人、培育出36位小國手，更有近400位國內外職棒球員曾踏上全國規模最大青棒賽事─中信盃黑豹旗舞台。

過去四年三度拿下中華職棒年度總冠軍的中信兄弟棒球隊，11年已累積近450萬名球迷進場，共創台灣棒球榮景。

為號召中國信託百萬卡友力挺中華隊，經典賽資格賽門票今（23）日中午12時正式開賣，憑中國信託信用卡（VISA、Mastercard、JCB）或簽帳金融卡，可於拓元售票系統優先搶購。同時，中信銀行將邀約中信盃黑豹旗參賽選手及基層棒球球員，共計400人赴台北大巨蛋觀賽。