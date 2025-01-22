棒球界「周董」彰化演講 透露推廣和書寫棒球為未來志業

棒球界「周董」周思齊今受邀到彰化縣埔心鄉演講，面對聽眾提問如何一圓棒球夢；他回答說，棒球有很多面向，未必當選手才是圓夢，可以當球探、棒球器材供應及管理，也能與棒球運動一起發展和成長。

周思齊是阿美族退役職棒球員，外型帥氣被稱作台灣棒球界「周董」或「中職劉德華」，在2013年世界棒球經典賽表現亮眼，獲得「亞洲選球王」稱號。經營連鎖餐廳的唯賀國際餐飲集團，邀請他到唯賀總部專題演講「「站上顛峰的武士」，體育主播蔡明里擔任引言人，並在演講後開放唯賀員工、協力廠商員工的提問。

周思齊有多本關於棒球的著作，今演講時提到「站上顛峰的武士」、「棒球球探入門全書」。他在站上顛峰的武士一書開宗明義談日本棒球運動已走下坡，沒人可以永遠站在顛峰，日本卻時時注意棒球運動發展的各種細節，保持一定水準，大家可借鏡日本棒球界作法讓自己站在一定高度之上。

聽眾對如何成為棒球明星感興趣，周思齊表示，不是每個人都適合打棒球，打棒球未必能成球星，可以嘗試當球探發掘新秀，可以維護棒球設施、供應相關器材，都可參與棒球運動，跟棒球一起發展和成長。聽眾還關心台灣勇奪世界棒球12強冠軍能否幫助自由球員發展，周思齊答稱，要當自由球員不容易，需累積大量實戰經驗，他建議多練習再說。

周思齊創立球芽基金並擔任執行長，唯賀國際餐飲集團總經理吳家德認為雙方的企業經營理念高度契合，將密切配合多項公益計畫。周思齊說，將持續推動棒球運動，書寫棒球專業教科書，傳遞更多棒球知識給學子，看到更多棒球冠軍產生，更多人喜愛棒球就是他的未來志業。