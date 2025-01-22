快訊

15縣市有感搖晃！花蓮19:55發生規模4.9極淺層地震 最大震度4級

新生暴增！竹科3000人移居頭份竹南 頭份國中連實驗室都沒了

美國確立出生公民權…源頭與這號人物有關 華裔當事人曾孫發聲

棒球界「周董」彰化演講 透露推廣和書寫棒球為未來志業

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣唯賀集團邀請周思齊（站立的第一排左四）到總部演講。記者簡慧珍／攝影
彰化縣唯賀集團邀請周思齊（站立的第一排左四）到總部演講。記者簡慧珍／攝影

棒球界「周董」周思齊今受邀到彰化縣埔心鄉演講，面對聽眾提問如何一圓棒球夢；他回答說，棒球有很多面向，未必當選手才是圓夢，可以當球探、棒球器材供應及管理，也能與棒球運動一起發展和成長。

周思齊是阿美族退役職棒球員，外型帥氣被稱作台灣棒球界「周董」或「中職劉德華」，在2013年世界棒球經典賽表現亮眼，獲得「亞洲選球王」稱號。經營連鎖餐廳的唯賀國際餐飲集團，邀請他到唯賀總部專題演講「「站上顛峰的武士」，體育主播蔡明里擔任引言人，並在演講後開放唯賀員工、協力廠商員工的提問。

周思齊有多本關於棒球的著作，今演講時提到「站上顛峰的武士」、「棒球球探入門全書」。他在站上顛峰的武士一書開宗明義談日本棒球運動已走下坡，沒人可以永遠站在顛峰，日本卻時時注意棒球運動發展的各種細節，保持一定水準，大家可借鏡日本棒球界作法讓自己站在一定高度之上。

聽眾對如何成為棒球明星感興趣，周思齊表示，不是每個人都適合打棒球，打棒球未必能成球星，可以嘗試當球探發掘新秀，可以維護棒球設施、供應相關器材，都可參與棒球運動，跟棒球一起發展和成長。聽眾還關心台灣勇奪世界棒球12強冠軍能否幫助自由球員發展，周思齊答稱，要當自由球員不容易，需累積大量實戰經驗，他建議多練習再說。

周思齊創立球芽基金並擔任執行長，唯賀國際餐飲集團總經理吳家德認為雙方的企業經營理念高度契合，將密切配合多項公益計畫。周思齊說，將持續推動棒球運動，書寫棒球專業教科書，傳遞更多棒球知識給學子，看到更多棒球冠軍產生，更多人喜愛棒球就是他的未來志業。

周思齊 棒球

延伸閱讀

周董無預警衝上台！被五月天虧爆 真實樣貌曝光了

周杰倫46歲生日大放閃！昆凌超美禮服曝光 甜合體跳舞

派偉俊出手！周杰倫6.6億豪宅絕景曝光 6百萬人都瘋了

12強賽／「台灣棒球是悲劇英雄」周思齊見證轉變：我們可以贏

相關新聞

中職／Fubon Angels重磅補強 南韓啦啦隊女神李珠珢加盟悍將

富邦悍將隊今天正式宣布，Fubon Angels超級生力軍報到，「AI女神」李珠珢重磅加盟。

經典賽／台灣區資格賽門票23日起開賣 全日票一天看兩場

2025年第6屆世界棒球經典賽台灣區資格賽將於2月21日至2月25日在台北大巨蛋登場，今日舉行賽事活動售票記者會，這次將...

經典賽／讚大巨蛋世界頂級 WBC總裁史莫談大聯盟賽事可能性

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）將在2月21日至25日於台北大巨蛋舉行，世界棒球經典賽總裁史莫（Jim Small）稱讚...

12強賽／7千萬紅包到帳！辜仲諒承諾的獎金 匯入中華隊戶頭

中華民國棒球協會理事長辜仲諒的7000萬紅包已經入帳了。中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍後，辜仲諒兌現承諾提供球員、教練...

中職／韓國啦啦隊高冷女神李素泳與王維中互動 網：要加入味全龍了嗎？

李珠珢重磅加盟富邦悍將啦啦隊，引爆粉絲熱潮，也即將在台灣掀起韓國啦啦隊大戰；而今天韓國YT網紅「韓國女生Judy」發布最新影片「韓國啦啦隊大戰時代..王維中選手能不能幫幫我們呢？」由Judy帶著其所經

棒球界「周董」彰化演講 透露推廣和書寫棒球為未來志業

棒球界「周董」周思齊今受邀到彰化縣埔心鄉演講，面對聽眾提問如何一圓棒球夢；他回答說，棒球有很多面向，未必當選手才是圓夢，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。