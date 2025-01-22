中職／宇宙超人氣！李珠珢加盟悍將 IG粉絲2小時暴漲1萬
富邦悍將隊今天宣布重磅補強，「AI女神」李珠珢加盟Fubon Angels，新球季還沒開打就已經見到這名生力軍的超狂魅力，李珠珢宣布加盟的2小時粉絲人數暴漲1萬人，也帶動悍將社群追蹤人數成長。
悍將IG人數最近1個月從84995人緩慢成長到昨天的85170人，但今日李珠珢加盟的爆炸性消息出現，已經上升到86496人，單日超過千位新粉絲。
而也有球迷發現，悍將在IG宣告李珠珢加盟的圖片，3小時就獲得超過3.7萬人按讚，而去年歡迎「國防部長」張育成加入的貼文，按讚數則是9800多、加盟記者會為1萬多。
李珠珢的個人IG在清空追蹤對象後，今天追蹤對象從0變成1，那個1就是富邦悍將IG，而李珠珢的個人IG粉絲數量也從昨天的103萬人到現在已經超過104萬人。
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