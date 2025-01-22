中職／韓國啦啦隊高冷女神李素泳與王維中互動 網：要加入味全龍了嗎？

李珠珢重磅加盟富邦悍將啦啦隊，引爆粉絲熱潮，也即將在台灣掀起韓國啦啦隊大戰；而今天韓國YT網紅「韓國女生Judy」發布最新影片「韓國啦啦隊大戰時代..王維中選手能不能幫幫我們呢？」由Judy帶著其所經紀的啦啦隊女神「大邱Karina」李素泳，與味全龍隊投手王維中進行有趣互動，網友直呼，「要加入味全龍了嗎？」

李珠珢之前也一度傳出要加入味全龍，但最終落腳處是富邦悍將，引起球迷熱議；而Judy開始做起啦啦隊經紀，簽下「高冷女神」李素泳與「哈妮女神」朴恩惠兩人，有計劃加入台灣啦啦隊市場，預計將於農曆年後在台北台新戰神2月7、9日兩場主場「佔有你的心」主題活動亮相，成為2月份的限定女神。

至於兩人是否落腳中職球團啦啦隊也引人關注，Judy今天發布影片，特別找來王維中進行互動，搞笑情節，也讓人見識到王維中有趣的一面，片中也一直在玩「球員不能與啦啦隊員接觸」的梗，製造好笑的情節。

網友在影片有不少留言，都是有關李珠珢，也希望Judy能拍一集相關李珠珢的影片，此外也有網友說，「已經很明顯，素泳會加入那一隊。」、「是否會加入龍隊？」