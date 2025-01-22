快訊

龍年封關！外資抱股過年這檔買超最高 聯電被大賣8.8萬張

中職／悍將挖李珠珢像簽自由球員 韓網友：台灣是啦啦隊MLB？

經典賽／中信銀行獨家冠名 邀400位基層球員觀戰

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
經典賽資格賽記者會今日舉辦，台灣運彩總經理林博泰（後排左二起）、中華棒協常務理事高人傑、副理事長趙士強、中信銀行副董事長詹庭禎、世界棒球經典賽公司總裁史莫（Jim Small）、體育署副署長房瑞文及台北市體育局長王泓翔等多位貴賓及啦啦隊成員親臨現場。圖／中華棒協提供
經典賽資格賽記者會今日舉辦，台灣運彩總經理林博泰（後排左二起）、中華棒協常務理事高人傑、副理事長趙士強、中信銀行副董事長詹庭禎、世界棒球經典賽公司總裁史莫（Jim Small）、體育署副署長房瑞文及台北市體育局長王泓翔等多位貴賓及啦啦隊成員親臨現場。圖／中華棒協提供

中國信託商業銀行獨家冠名贊助2025年世界棒球經典賽台灣區資格賽，力挺中華隊延續去年在世界12強棒球賽奪冠氣勢，持續征戰國際賽事。

經典賽資格賽開放美國職棒大聯盟現役球員參與，賽事自今年2月21日至2月25日於台北大巨蛋舉行，中華隊依序對戰西班牙隊、南非隊及尼加拉瓜隊，爭取兩席前進2026年世界棒球經典賽正式賽的晉級門票。

號召球迷進場為中華隊加油，中信銀行爭取逾4.5萬張門票提供卡友優先購票，並規劃邀約400位基層棒球隊選手赴大巨蛋觀賽，近距離體驗國際賽，為棒壇大學長助陣。

世界棒球經典賽總裁史莫（Jim Small）、台北市體育局長王泓翔、體育署副署長房瑞文、承辦單位中華民國棒球協會常務理事高人傑及中信銀行副董事長詹庭禎今日出席記者會，宣告賽事啟動。

高人傑表示，去年中華隊在世界盃及洲際賽事繳出漂亮成績單，抱回U12、U18亞洲盃冠軍，勇奪U15世界盃第三名，中華成棒隊更締造臺灣棒壇歷史，贏得世界12強棒球錦標賽冠軍。這些成績不是奇蹟、是累積，是球員日復一日磨練累積出來的實力，相信中華隊將繼續為台灣創造值得驕傲的記憶。

詹庭禎表示，「臺灣棒球排名世界第一」夢想遠大，靠著長期累積，台灣正逐步實踐，感謝中華棒協理事長辜仲諒帶領團隊積極促成經典賽資格賽在台灣舉辦，讓中國信託可以攜手全台球迷一起力挺中華隊。

中國信託十多年來持續支持少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒，是全台首家投入五級棒球運動推展的企業，「愛接棒計畫」扶植青少棒及少棒球隊，迄今累積扶助逾6500人、培育出36位小國手，更有近400位國內外職棒球員曾踏上全國規模最大青棒賽事中信盃黑豹旗舞台。

而中信兄弟棒球隊，更在過去四年三度拿下中華職棒年度總冠軍，近11年已累積近450萬名球迷進場，共創台灣棒球榮景。

為號召中國信託百萬卡友力挺中華隊，經典賽資格賽門票明日中午12時正式開賣，憑中國信託信用卡（VISA、Mastercard、JCB）或簽帳金融卡，可於拓元售票系統優先搶購。

同時，中信銀行將邀約中信盃黑豹旗參賽選手及基層棒球球員，共計400人赴大巨蛋觀賽，中國信託Home Run Taiwan社群更舉辦「黑豹隊呼動員令」徵件，邀請各校球隊透過隊呼影片，展現熱情棒球精神，為中華隊應援，勝出球隊亦可免費進場觀賞經典賽資格賽。

中信銀行獨家冠名贊助2025年世界棒球經典賽臺灣區資格賽，世界棒球經典賽總裁史莫（Jim Small，左二）、台北市體育局長王泓翔（右二）、體育署副署長房瑞文（中）、承辦單位中華民國棒球協會常務理事高人傑（左一）及中信銀行副董事長詹庭禎（右一）今日出席記者會。圖／中華棒協提供
中信銀行獨家冠名贊助2025年世界棒球經典賽臺灣區資格賽，世界棒球經典賽總裁史莫（Jim Small，左二）、台北市體育局長王泓翔（右二）、體育署副署長房瑞文（中）、承辦單位中華民國棒球協會常務理事高人傑（左一）及中信銀行副董事長詹庭禎（右一）今日出席記者會。圖／中華棒協提供
經典賽資格賽記者會今日舉辦，中華棒協常務理事高人傑（左起）、副理事長趙士強、中信銀行副董事長詹庭禎、世界棒球經典賽公司總裁史莫（Jim Small）、體育署副署長房瑞文及台北市體育局長王泓翔到場。圖／中華棒協提供
經典賽資格賽記者會今日舉辦，中華棒協常務理事高人傑（左起）、副理事長趙士強、中信銀行副董事長詹庭禎、世界棒球經典賽公司總裁史莫（Jim Small）、體育署副署長房瑞文及台北市體育局長王泓翔到場。圖／中華棒協提供

中華隊 棒球 經典賽

延伸閱讀

影／世界棒球經典賽 中華隊力拼「夠資格」

棒球村最後一塊拼圖 台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場竣工

12強棒球紀念郵票今起發售 1套四枚

12強賽／中華郵政推出奪冠紀念郵票今開賣 每組售價70元

相關新聞

中職／Fubon Angels重磅補強 南韓啦啦隊女神李珠珢加盟悍將

富邦悍將隊今天正式宣布，Fubon Angels超級生力軍報到，「AI女神」李珠珢重磅加盟。

經典賽／台灣區資格賽門票23日起開賣 全日票一天看兩場

2025年第6屆世界棒球經典賽台灣區資格賽將於2月21日至2月25日在台北大巨蛋登場，今日舉行賽事活動售票記者會，這次將...

經典賽／讚大巨蛋世界頂級 WBC總裁史莫談大聯盟賽事可能性

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）將在2月21日至25日於台北大巨蛋舉行，世界棒球經典賽總裁史莫（Jim Small）稱讚...

12強賽／7千萬紅包到帳！辜仲諒承諾的獎金 匯入中華隊戶頭

中華民國棒球協會理事長辜仲諒的7000萬紅包已經入帳了。中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍後，辜仲諒兌現承諾提供球員、教練...

經典賽／中信銀行獨家冠名 邀400位基層球員觀戰

中國信託商業銀行獨家冠名贊助2025年世界棒球經典賽台灣區資格賽，力挺中華隊延續去年在世界12強棒球賽奪冠氣勢，持續征戰...

中職／李珠珢加盟「宇宙邦」 台網友笑稱：原來豪哥是江國豪

富邦悍將隊今天公布好消息，正式簽下南韓啦啦隊「AI女神」李珠珢，也讓台灣球迷們紛紛直呼：「宇宙邦！」 富邦悍將休賽季在自由球員市場失利，四大球星陳子豪、朱育賢、詹子賢和陳韻文都沒有簽下，令部分球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。