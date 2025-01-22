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影／世界棒球經典賽 中華隊力拼「夠資格」

攝影中心／ 記者陳正興／新北市採訪即時報導
中職6支球團的應援團長與24位啦啦隊女孩組成的「CT Amaze」應援團，將在世界棒球經典賽事期間大力為中華隊應援。記者陳正興／攝影
中職6支球團的應援團長與24位啦啦隊女孩組成的「CT Amaze」應援團，將在世界棒球經典賽事期間大力為中華隊應援。記者陳正興／攝影

2025年第6屆世界棒球經典賽臺灣區資格賽將於2月21日至2月25日在台北大巨蛋登場，今天舉行賽事活動售票記者會，由教育部體育署副署長房瑞文、與世界棒球經典賽總裁Jim Small、台北市體育局長王泓翔等一同為活動揭開序幕。

台灣區資格賽共有4支隊伍將在台北大巨蛋進行賽事，對戰組合由西班牙、南非、尼加拉瓜與中華隊進行賽事，於2月21日至23日進行6場賽事，對戰排名順序第一的隊伍即獲得晉級資格，排名第二與第三之隊伍於2月25日再進行一場排名賽事，爭取最後一席晉級資格。

現場除了公布經典賽票價與座位，也公布由6支中職球團的24位啦啦隊女孩組成「CT Amaze」應援團，在台北大巨蛋展現台味應援風格，為中華隊打氣。

中職6支球團的應援團長與24位啦啦隊女孩組成的「CT Amaze」應援團，將在世界棒球經典賽事期間大力為中華隊應援。記者陳正興／攝影
中職6支球團的應援團長與24位啦啦隊女孩組成的「CT Amaze」應援團，將在世界棒球經典賽事期間大力為中華隊應援。記者陳正興／攝影
世界棒球經典賽（WBC）主席史莫爾。記者陳正興／攝影
世界棒球經典賽（WBC）主席史莫爾。記者陳正興／攝影
教育部體育署副署長房瑞文（中）、世界棒球經典賽（WBC）主席史莫爾（左二）、台北市體育局長王泓翔（右二）為經典賽記者會活動啟動儀式。記者陳正興／攝影
教育部體育署副署長房瑞文（中）、世界棒球經典賽（WBC）主席史莫爾（左二）、台北市體育局長王泓翔（右二）為經典賽記者會活動啟動儀式。記者陳正興／攝影

中華隊 棒球 經典賽

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