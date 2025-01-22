經典賽／中華隊小心！史莫點出資格賽水準高：每場都精彩

世界棒球經典賽在2023年掀起熱潮，世界棒球經典賽總裁史莫（Jim Small）期待2026年能夠再創高峰，而一切將從2月在台灣舉行的資格賽起步，也點出中華隊需要全力應戰，因為對手都不好惹。

中華隊在去年底的世界12強棒球賽拿下冠軍，史莫直呼非常棒，「中華隊是一支有天賦的球隊，在有競爭力的對手中突破重圍拿下冠軍，顯示中華隊過去幾年有顯著成長。」

只不過2月的經典賽資格賽也不會是簡單的賽事，史莫指出，西班牙、南非、尼加拉瓜都是進入過正賽的隊伍，「相信每一場都會很精彩，預期中華隊也要拿出全力爭取進入2026年的正賽。」

經典賽資格賽共有4支隊伍於台北大巨蛋進行賽事，2席晉級資格，2月21日至2月23日進行6場賽事，排名第一之隊伍即獲得1席資格，排名第二與第三之隊伍於2月25日再進行一場排名賽，由獲勝隊伍取得最後1席。