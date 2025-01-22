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經典賽／讚大巨蛋世界頂級 WBC總裁史莫談大聯盟賽事可能性

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今日舉行開賽記者會，世界棒球經典賽總裁史莫（Jim Small，後排左四）出席。記者陳正興／攝影
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今日舉行開賽記者會，世界棒球經典賽總裁史莫（Jim Small，後排左四）出席。記者陳正興／攝影

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）將在2月21日至25日於台北大巨蛋舉行，世界棒球經典賽總裁史莫（Jim Small）稱讚大巨蛋是世界數一數二棒球場，短期內大聯盟暫無來台舉辦賽事的計畫，但或許經典賽資格賽會是一個起點。

去年的世界棒球12強賽，史莫就曾到台北大巨蛋觀看賽事，對於球迷的熱烈反應印象深刻，至於球場設施上，「應該不只亞洲，是放在全世界都數一數二的球場，期待2月經典賽在大巨蛋舉行。」

史莫同時身兼美國職棒大聯盟國際副總裁，對於未來大聯盟賽事是否有機會來台舉行？史莫表示：「大聯盟賽事具版需要經過複雜的程序，不只是球場本身，也需要球員工會、聯盟共同合作，目前近幾年還沒有規劃到台灣舉辦大聯盟球賽。」

不過史莫也指出，下個月的經典資格賽會是一個起點，「畢竟我們沒有使用過這個球場，或許2月資格賽開始一個新的合作機會。」

日前傳出大巨蛋的紅土需要養護，史莫對此並不擔心，經典賽賽事是大聯盟等級，每個球場都會有需要整理的地方，「相信台北市政府、悍創的支持下，在2月我們可以有非常好的球場進行比賽。」

世界棒球12強 大聯盟 經典賽

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