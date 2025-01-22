經典賽／台灣區資格賽門票23日起開賣 全日票一天看兩場

2025年第6屆世界棒球經典賽台灣區資格賽將於2月21日至2月25日在台北大巨蛋登場，今日舉行賽事活動售票記者會，這次將以全日票販售，購買門票可看當天2場賽事，前三天票價最高2980元、最低280元，明起開賣。

經典賽資格賽的記者會上，教育部體育署副署長房瑞文、中華民國棒球協會常務理事高人傑、台北市體育局局長王泓翔與世界棒球經典賽總裁史莫（Jim Small）共同揭開序幕。

高人傑表示：「世界12強棒球錦標賽，中華隊獲得佳績，代表辜仲諒理事長感謝台北市政府與各方贊助商對於國際賽事的支持，我們更期待在這次世界棒球經典賽台灣區資格賽能夠順利圓滿達成。」

2025年第6屆世界棒球經典賽台灣區資格賽將於2月21日至2月25日在台北大巨蛋登場，今日舉行賽事活動售票記者會。 記者陳正興／攝影

史莫致詞前先以台語向大家問好：「這次將是第4次在台灣舉行世界棒球經典賽的相關賽事，我們能夠在台灣感受到球迷對於棒球賽事的熱情與喜愛，非常感謝中華民國棒球協會、台北市政府、悍創運動行銷對於賽事的承辦。」

史莫也特別指出贊助商的協助，讓賽事能夠蓬勃發展，「中國信託更是多次冠名贊助賽事，推動世界棒球經典賽的舉行，讓我們一起期待這次的賽事。」

房瑞文則表示：「很榮幸這次將國際賽事邀請到台灣舉行，非常感謝各單位的努力，讓我們一起期待這次的精彩賽事，更希望未來能夠讓更豐富的國際賽在台灣舉行。」

經典賽資格賽共有西班牙、南非、尼加拉瓜與中華隊，4支隊伍於台北大巨蛋進行賽事，爭取2026經典賽的晉級資格，於2月21日至2月23日進行6場賽事，對戰排名順序第一之隊伍即獲得一席資格，排名第二與第三之隊伍於2月25日再進行一場排名賽，由獲勝隊伍取得最後一席晉級資格。

經典賽資格賽前三天票價最高2980元、最低280元，明起開賣。。 截圖自WBCQ 世界棒球經典賽資格賽粉絲團

經典賽資格賽2月21日至23日賽程將分成9種票價售票，並以全日票販售，可以觀看當日兩場賽事（午、晚場），全場票價分別為經典應援席2980元、戰力應援席2680元、夠資格應援席2680元、B1內野一般區2080元、B1外野一般區1280元、L2內野中央區2280元、L2內野一般區1880元、L2外野一般區680元、L4內野一般區880元、L5內野中央區480與L5內野一般區280元。

其中最熱門B1應援席（區域105-121），將另外獲得應援席專屬贈品，每日賽程各有不同好禮，2月21日應援法批與應援球衣擦手巾、2月22日應援法批與應援小旗與2月23日應援法批與應援扇子。

經典賽這次將以全日票販售，一票可看當天2場賽事， 截圖自WBCQ 世界棒球經典賽資格賽粉絲團

2月25日排名賽採均一價500元，開放B1區域供球迷朋友購買。本次賽事全場次全區域入場即贈經典賽限定「造型風車」乙支，極具收藏意義；賽事門票23日中午12點起開放中信卡友優先限區限量購票，24日中午12點起全面開放。

本屆賽事由中國信託獨家冠名贊助「中國信託獨家冠名贊助2025世界棒球經典賽台灣區資格賽」，中國信託從基層棒球培育開始資助各級國內外賽事，致力於台灣棒球發展。

而在賽事現場更由所屬於6支中職球團的應援團長與24位啦啦隊女孩組成「CT Amaze」應援團，將在台北大巨蛋展現台灣獨特的應援風格，共襄盛舉為中華隊應援打氣。

這次經典賽資格賽有24名啦啦隊女孩共同為中華隊應援。 記者陳正興／攝影

延續中華隊奪冠金牌應援團陣容，邀請到小白、Travis、勛雞、York與Aby出席擔任應援團團長，與峮峮、林襄、籃籃、慈妹、瑟七、一粒、小映、斐棋、Joy、秀秀子、Jessy、孟潔、嘎琳、妡0、林浠、畇二、林可、君白、霖霖、口水、岱縈、侯芳、潔米與螢螢共計24名啦啦隊女孩共同為中華隊應援。