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12強賽／7000萬紅包到帳！辜仲諒承諾的獎金 匯入中華隊戶頭

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12強賽／7千萬紅包到帳！辜仲諒承諾的獎金 匯入中華隊戶頭

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華民國棒球協會理事長辜仲諒允諾的奪冠7000萬紅包已經入帳了。 聯合報系資料照
中華民國棒球協會理事長辜仲諒允諾的奪冠7000萬紅包已經入帳了。 聯合報系資料照

中華民國棒球協會理事長辜仲諒的7000萬紅包已經入帳了。中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍後，辜仲諒兌現承諾提供球員、教練以及後勤人員獎金，今天在世界棒球經典賽資格賽記者會上宣布匯款。

去年年底中華隊拿下12強冠軍，今年2月又要迎接經典賽資格賽的考驗，這次一樣由總教練曾豪駒率領教練團原班底出征，而今日開賽記者會上先傳出好消息。

中華民國棒球協會常務理事高人傑出席，高人傑首先表示，代表理事長辜仲諒，預祝WBC資格賽賽事圓滿成功，也希望剛剛奪下12強世界冠軍的Team Taiwan有好表現。

先前辜仲諒曾表達，提供的7000萬獎金為了兼顧教練、後勤團隊，發放比例在日前定案，高人傑也表示：「7000萬元的獎金，昨天分別匯入28位球員、10位教練以及66位後勤人員的帳戶中。」

中華隊 棒球 經典賽

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