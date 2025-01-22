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韓職／最新！李珠珢突發超美新造型還搞怪 台灣粉絲暴動了
南韓啦啦隊女神李珠珢擁有精緻，搭配韓國職棒起亞虎隊「三振舞」，在台韓兩地都擁有高人氣，更引發搶人大戰。久未在IG發文的她，今天突然發布最新IG限時動態，分享新造型，也讓台灣粉絲暴動。
李珠珢今天在IG限動分享美照，她疑似穿新耳洞，戴耳環，搭配黑色領帶，展現清新脫俗氣質，並寫上「角度很重要」。同時她還發布，在自己新造型搞怪的畫面，相當有趣。
去年10月李珠珢與原經紀公司解約後，來台灣發展消息頻傳，她也在IG簡介新增中文名「LEE JUEUN 李珠珢」，以及轉發「豪哥加油」限動，引發台灣網友熱議。日前還有人發現中華職棒味全龍隊申請1張外國人表演證，被認為是替李珠珢申請。
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