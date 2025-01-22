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中職／體育署預算遭刪？龍貓教練和陳冠宇都發聲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政今舉辦「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政今舉辦「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮。記者胡瑞玲／攝影

今年體育署預算的國外旅費跟出國教育訓練費遭刪減15％，外傳金額高達11億元，國民黨立委徐巧芯指出，實際僅刪減約1億元、凍結約4500萬元。針對體育署預算遭刪減，中華隊總教練曾豪駒表示，對於運動有推廣的時候，都希望政府可以繼續支持；球員陳冠宇說，希望運動員可受到更好待遇。

立法院會21日三讀通過114年中央政府總預算案，在野黨聯手刪減2075億元預算，不論是在通過預算、刪減預算都創史上新高，其中，體育署預算被傳遭刪減11億。

中華郵政今舉辦「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮，會後中華隊總教練曾豪駒接受聯訪，針對體育署預算遭刪減表示，只要對於運動來講都有推廣的時候，我們都非常希望說政府可以繼續持續去推廣，讓台灣運動（環境）更加提升，這是體育人想看到的，希望說可以朝這部分一起去努力。」

12強中華隊球員陳冠宇說，他覺得運動員不只是在電視上面展現比賽演出，私底下的照顧其實也都還蠻重要，沒有辛苦訓練，就不能在比賽上繳出亮眼成績，這部分必須跟一整年規畫有關係，運動員真的蠻辛苦，希望可以受到更好待遇。

徐巧芯今指出，事實是在預算審查時，整個體育署總預算刪減比率為1.36％，約1億元；凍結比率為0.6％，約4500萬元。而去年（2024）的預算是54億，今年（2025）是73億，等於「不減反增」，增加幅度高達36%。

國民黨立委洪孟楷表示，中央政府總預算通過，確定2兆9200多億是史上最高；其中體育署的預算更是從去年的54億成長到今年的73億，大增19億元。支持運動不分朝野，拒絕任何的抹黑造謠，更不需要帶風向讓無辜的運動選手變成政府的側翼打手。

中華隊 陳冠宇 體育署

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