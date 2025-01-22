中職／猿隊推出第12代春訓綽號球衣 2月石垣島交流賽亮相

樂天桃猿隊將於2月2日舉行春訓開訓典禮，球團宣布第12代春訓綽號球衣登場，將於2月15日石垣島交流賽首次亮相。

第12代春訓綽號球衣充滿設計巧思，主色選擇代表「堅韌與鬥志」的黑色搭配象徵「榮耀與勝利」的金色，深邃黑與絢麗金在球衣上形成強烈對比，搭配低調的RM（Rakuten Monkeys）字母做為底紋傳遞球隊意象與精神，這套球衣將在2月15日石垣島交流賽首次亮相，並一路穿著到新球季開始前，期間限定的全新球衣為即將到來的全新賽季注滿能量。

Rakuten Monkeys綽號可愛到不行是眾所皆知，看綽號猜選手更是10號隊友在季前的樂趣，這次有看了就嘴饞的「芋圓」、「肉圓」，有需要灌溉的「小樹」，只要這兩人並肩就能「世界和平」的又是誰？就等石垣島交流賽見分曉！

為讓10號隊友在春訓賽事中就能披上同款戰袍與桃猿男兒並肩作戰，樂天桃猿春訓全系列商品即日起在網路、實體通路全面開賣，除了全新春訓球衣之外，更有皮袖棒球外套、春訓球帽及紀念球，全系列商品數量有限，是球迷不能錯過的收藏機會，詳細購買方式請洽Rakuten Monkeys Facebook粉絲團。