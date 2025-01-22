12強賽／中華郵政推出奪冠紀念郵票今開賣 每組售價70元

中華隊在去年底世界12強棒球賽中奪冠，寫下台灣棒球史新篇章，中華郵政公司特地發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」1套4枚，並於今天上午在華山1914文化創意產業園區舉辦發行典禮。典禮現場邀請行政院長卓榮泰、中華郵政公司董事長王國材、12強棒球錦標賽中華隊總教練曾豪駒、球員陳冠宇、岳東華、潘傑楷及陳晨威等人共同見證郵票發行。

中華郵政公司董事長王國材表示為了紀念這次中華隊的非凡成就，郵政公司第一時間凝聚共識，在最短的時間內發行紀念郵票1套4枚，郵票圖案分別以「台灣英雄與冠軍獎盃」、「王牌投手群」、「最強團隊與MVP隊長」及「黃金教練團」等主題進行設計，並搭配WBSC世界12強棒球錦標賽標誌，面值皆為12元，象徵世界12強棒球錦標賽。

台北郵局於今天上午10時至下午12時30分在典禮會場設置臨時郵局提供銷戳服務。另配合本套郵票發行，特別推出「紀念郵票套組」每組售價70元，內含郵票1套4枚、郵票框、首日封及護票卡各1個，以及「郵票框商品」每組售價450元，自上午10時起全國各地郵局、郵政博物館開賣。