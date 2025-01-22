12強賽／冠軍紀念郵票今發行60萬套 球迷興奮排隊搶購

中華成棒代表隊於2024年第3屆世界12強棒球錦標賽勇奪冠軍，中華郵政今發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」，行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱出席談小時候棒球夢、參加棒球隊經驗，不少球迷及郵票蒐集者一早就到場排隊，盼在第一時間購買到紀念郵票。

中華郵政今天於華山Legacy舉辦「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮，除卓榮泰、陳世凱，包括中華郵政董事長王國材、中華民國棒球協會副理事長余政憲及趙士強，以及12強棒球錦標賽中華隊總教練曾豪駒、球員陳冠宇、岳東華、潘傑楷及陳晨威等人都出席。

卓榮泰表示，今天是來紓解壓力，12強棒球隊奪冠後，短短的時間內壓力很大，很多人從各種管道詢問何時要發紀念幣、紀念郵票。感謝中華郵政把紀念郵票設計出來並發行，讓國人再度參與當時12強棒球奪冠的感動。

卓榮泰表示，在行政院不到8個月，在這之前參加過棒球隊，棒球隊叫「雜草對」，連小草都不是，每晚會練1小時棒球，球員都是中高齡者，不會真正打球，只是投球而已，但仍可以全神貫注。

卓榮泰說，去年11月24日冠軍賽那天，國人也專注在那顆球上，他自己唯獨看不到最後一個的雙殺球，直到隔天各種角度的鏡頭釋出才看得清楚，而可以做到這樣的雙殺球，先前的努力不可忽略；他也經常會借用國手的努力，來勉勵政院員工，不管在哪個部門、哪個部會首長，都可以棒棒打出全壘打。

陳世凱表示，小時候也有棒球夢，也參加棒球隊。郵票就是記錄歷史，中華郵政也正是把12強寫進台灣歷史中。有一個小秘密，卓榮泰院長自上任後，胸口就別一個金色的胸章，上面就是寫TEAM TAIWAN，相信會一直挺台灣。

王國材表示，去年11月24日冠軍賽全國都在看，以4比0擊敗日本隊，對台灣棒球發展非常重要。這次郵票是以拿到冠軍盃照片、黃金教練團、球員們的照片來製作發行。冠軍郵票是從民國67年9月9日青少棒勇奪三冠王開始，迄今已有50年歷史。針對這次12強棒球，先前先發行20萬張明信片、3.5萬個郵摺，今天再發行60萬套冠軍郵票。

王國材表示，為紀念這次中華隊的非凡成就，郵政公司第一時間凝聚共識，在最短的時間內發行紀念郵票1套4枚，郵票圖案分別以「台灣英雄與冠軍獎盃」、「王牌投手群」、「最強團隊與MVP隊長」及「黃金教練團」等主題進行設計，並搭配WBSC世界12強棒球錦標賽標誌，面值皆為12元，象徵世界12強棒球錦標賽。

曾豪駒表示，感謝每位選手的發揮，希望大家可以專注投入每場比賽，大家共同努力，最後達成目標，也很感謝可以成為大家的驕傲。

潘杰楷說，感謝中華郵政發行這組郵票，希望國人喜歡，讓中華隊的歷史被記錄下來。謝謝教練團在WBC名單上選擇他，他會積極表現。

「紀念郵票套組」每組售價70元，內含郵票1套4枚、郵票框、首日封及護票卡各1個，以及「郵票框商品」每組售價450元，郵票大全張置入郵票專用展示木框。中華郵政表示，今天上午10時起，歡迎民眾至全國各地郵局、郵政博物館洽購，或上網至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）訂購。