日職／橫濱王牌左投東克樹驚傳婚外情！對象竟是25歲AV女優

日本職棒橫濱DeNA隊王牌左投東克樹傳出不淪戀，據《週刊文春》爆料，他和25歲AV女優末廣純傳出婚外情。

日本國家隊游擊手源田壯亮先前爆發婚外情，震驚棒球界，沒想到現年29歲的橫濱王牌左投東克樹也爆發醜聞。東克樹2021年對外宣布與妻子結婚，並升格人父。

《週刊文春》指出，東克樹去年12月自主訓練期間，於名古屋酒店內迎接AV女優末廣純。兩人在酒店大廳交換房卡，隨後進行一場密會。接著他們分乘不同計程車，前往燒肉餐廳約會。

東克樹曾在2017年代表日本出戰台北世界大學運動會，同年在日職選秀會獲橫濱第1指名，2018年就入選明星賽，還奪下中央聯盟新人王。

2023年東克樹出賽24場，以16勝3敗奪下央聯勝投王，防禦率僅1.98。東克樹去年表現同樣出色，先發26場，戰績13勝4敗，防禦率2.16，隨隊奪下日本職棒總冠軍。