棒球／張泰山台南逛年貨大街 還沒開買就被餵飽飽了！

職棒全壘打王張泰山受邀前往台南年貨大街、以及和米其林必比登名店品嚐台南美食，泰山說：「我從頭吃到尾，還沒開買就被這群可愛的南部攤商老闆給餵的飽飽的，哈哈！」

影片開場泰山先到了亞太棒球場後才開始當天的美食行程，裡面也看到了張泰山嘟著嘴相當可愛的一面，他在年貨大街中嚐到了需要排隊一個多小時才能買到的獅子頭後大呼「好好吃喔！我不知道怎麼形容、但是真的好好吃！」南瀛眷村文化館長金冠宏也表示，在台南逛年貨大街的一大特色就是「讓你吃免驚、吃到滿意再來買」，還推薦過年要買柿餅和花生，這樣才會有「好事(柿)發生(花生)！」

張泰山台南逛年貨大街。張泰山提供

連續嚐了花生、山東大餅、澎湖黑糖糕、糖果餅乾、脆皮烤豬、臘味香腸、肉乾、非油炸麻花捲、酒麴等攤位後，泰山與到年貨大街巡視的臺南市長黃偉哲相遇，黃市長除了向泰山介紹了這個叫做「阿嬤你看」眷村社區的典故，兩個人接著又邊走邊逛、一路從攤頭吃到攤尾！

緊接著泰山跟著台南當地的導覽前往他夢寐以求的米其林必比登推薦名店「開元紅燒土魠魚羹」大啖土魠魚和虱目魚湯，他對著鏡頭說「真的好吃、沒有話可以說了」，快速的把桌前全部的料理都吃了個精光！也因為連續吃完兩輪實在是太飽，導覽陳冠州老師便帶著泰山去市區散步走走消消食，泰山才知道原來春節期間台南會有專業解說員帶領民眾前往中西區、安平區、鹽水區、白河區等地12條各具特色的散步路線去遊覽，還有63梯次的免費導覽服務。

泰山表示，這一整天的年貨大街購物及美食、散步的行程讓他看到了不太一樣的台南，也推薦大家利用春節前後來安排一次台南之行，跟他一樣到處吃吃喝喝玩玩逛逛，享受台南人的熱情！

張泰山台南逛年貨大街。張泰山提供

張泰山台南逛年貨大街。張泰山提供

張泰山台南逛年貨大街。張泰山提供

影片連結