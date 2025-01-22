中職／體育署預算被砍引熱議！高志綱：運動員值得國家支持

近日立法院凍刪預算引各界關注，台鋼雄鷹隊總教練洪一中受訪批評此事，世界12強棒球賽冠軍隊首席教練兼捕手教練高志綱也發文喊話，「運動員值得國家更多的支持！」

總預算案提案表內的國外旅費及出國教育訓練費項目，體育署被統刪15%，均不得流用。此事引發棒球迷熱議，對此洪一中批評，台灣正處12強奪冠熱潮，這是年輕人喜歡的運動，不但沒有增加經費，反而還要刪減預算。

高志綱也在FB分享12強中華隊合照並寫道，「運動員值得國家更多的支持！」雖沒有直接提及預算案，但許多網友認為與此事有關，紛紛留言力挺，「又是高志綱！」、「謝謝你對台灣棒球做的貢獻」、「謝謝志綱教練勇敢發聲」、「真的值得！奪冠的背後情蒐功不可沒」、「運動員值得，謝謝高志綱」。

高志綱曾擔任中華隊捕手多年，2001亞錦賽面對南韓隊時，敲出再見高飛犧牲打；2003年亞錦賽同樣面對南韓，又敲出再見安打，主播激情吶喊「又是高志綱」成為球迷難以忘懷的回憶。高志綱退休後擔任中華職棒統一獅隊教練，持續為棒球做出貢獻。