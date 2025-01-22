棒球／林立曖昧私訊 遭大學女同學前夫截圖恐嚇

中華職棒樂天桃猿隊長林立去年世界棒球十二強賽事期間，疑因與邱姓女子私訊，遭邱女何姓前夫截圖恐嚇二五○萬封口費，林立提告，警方依恐嚇罪嫌將何男函送偵辦。林立昨透過經紀公司聲明，無逾矩行為，不曾也不會與對方有任何協商或談判。

中華隊去年稱霸十二強賽，林立是主力打者之一，擔任先發外野手，累積卅二打數敲出十安打、一轟，打擊率三成一三，貢獻七分打點是隊上打點王；林立已婚，十二強賽期間遭截圖恐嚇，向桃園市警平鎮分局報案。

經紀公司昨發出聲明，指林立與邱女為大學同學，雙方偶有聯絡，邱女在十二強開打後的十一月十五日主動傳訊聯繫約吃飯，林立回覆不便外出、可到球隊下榻飯店聊天，邱女回覆「你會軟腿」、「怕你比不好」、「我會自責」等語，林立順其話語回覆「哈哈少來」、「你是有要來喔」，並無任何逾矩行為。

邱女何姓前夫以對話紀錄截圖，威脅「大家就上報」、「蘋果他們我很熟」、「我家周遭五分鐘路程都是電視台」，雙方去年十一月卅日碰面，何要求林立拿出二五○萬元。

警方表示，林立去年十二月九日報案，警方同年月十四日為雙方製作筆錄，林立指證歷歷，但何男矢口否認，全案依恐嚇罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

球界資深人士透露，該女子為林立大學四年同學，兩人從大學就常打嘴砲開玩笑，該女子與何男生下一子後離婚，對話遭何男截圖勒索，林立已向樂天球隊報備，並報警處理。