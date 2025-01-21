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亞冠賽／第3屆拍板2026秋天 賽會擺脫疫情陰霾回歸原訂週期

聯合新聞網／ 綜合報導
中職聯隊上屆亞冠賽以第3名作收。 圖／中華職棒聯盟提供（資料照）
中職聯隊上屆亞冠賽以第3名作收。 圖／中華職棒聯盟提供（資料照）

日本職棒昨天召開與聯盟12支球隊的執行委員會，當中確認2026年世界棒球經典賽賽程，並宣布同年秋季將舉行暌違3年的「亞洲職棒冠軍爭霸賽」。

亞冠賽源於2017年，由中華職棒、日本職棒和韓國職棒共同舉辦。賽事特色在於主要由24歲以下或加入聯盟未滿3年的年輕選手參賽，以培養國家隊主力。

古林睿煬對日職聯隊繳出6.2局失1分好投，前段賽事更演出16上16下。 圖／中華職棒聯盟提供（資料照）
古林睿煬對日職聯隊繳出6.2局失1分好投，前段賽事更演出16上16下。 圖／中華職棒聯盟提供（資料照）

亞冠賽原規劃每4年舉辦一次，但受到新冠疫情影響，原定於2021年舉行的第2屆賽事延至2023年才得以復辦，該屆賽事首次迎來澳洲職棒加入，中職聯隊則奪下第3名，該屆亮點首推古林睿煬對日職聯隊繳出6.2局失1分好投。

本屆賽會重回正常週期，確認2026年舉辦，不過相關細節尚未定案，日本職棒聯盟事務局長中村勝彥表示將進行協調，而在監督會議上也有對於入札制度的討論，中村透露：「這個問題會在下一次委員會的會議上提出，目前我們沒有任何修改的意見。」

亞冠賽 古林睿煬

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