中職／台鋼vs.岱鋼！雄鷹邀Oisix新潟天鵝之皇交流賽 2月底高雄過招

台鋼雄鷹隊今天宣布春訓交流賽消息，將與旅日好手陽岱鋼所屬的Oisix新潟天鵝之皇，在2月27、28日進行「2025港都台日親善交流戰」。這項交流賽由台鋼雄鷹球團與高雄市政府共同主辦，是雄鷹2025年在澄清湖主場首場對外正式比賽，也是球隊成軍後第一次在澄清湖球場實行「全鷹主場」，預售票將於2月上旬開賣。

台鋼雄鷹在2024年秋訓、2025年春訓都曾派員前往日本移地訓練，隨著春訓進行，進入實戰階段，這次則是邀請Oisix新潟天鵝之皇來台，進行兩場交流賽。

陽岱鋼2024年加盟Oisix新潟天鵝之皇，讓更多台灣球迷對這支目前隸屬日本職棒二軍東區聯盟的隊伍充滿好奇，這次交流賽將是陽岱鋼繼2017年亞冠熱身賽之後，相隔近8年再度於台灣球迷面前獻技，在港都上演「台鋼VS.岱鋼」。

兩場台日親善交流戰，台鋼雄鷹與Oisix新潟天鵝之皇也有話題組合，包括前後火腿隊外野手陽岱鋼與王柏融，屆時將在南台灣的澄清湖棒球場同場獻技。

「2025港都台日親善交流戰」以「捍衛領空」為主軸，雄鷹展翅翱翔雄霸一方，天鵝之皇則是高貴優雅的掠奪者，雙方即將在高雄展開兩場決鬥，捍衛各自領空。