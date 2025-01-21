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中職／桃猿簽下新洋投譯名波賽樂 實質勝投王魔神樂也回歸

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊強化洋將戰力，宣布簽下美國籍右投手Beau Sulser，譯名「波賽樂」。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊強化洋將戰力，宣布簽下美國籍右投手Beau Sulser，譯名「波賽樂」。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊強化洋將戰力，宣布簽下美國籍右投手Beau Sulser，譯名「波賽樂」，並與魔神樂完成續約，兩人皆預計在農曆年後向球隊報到。

波賽樂在2017年美國職棒選秀會中第十輪獲海盜隊指名，生涯在小聯盟出賽169場，其中60場為先發登板，戰績32勝38敗，防禦率為4.47；2022年波賽樂登上大聯盟，同年轉隊到金鶯隊，該年總計在大聯盟出賽10場皆是後援身分，防禦率以3.63作收；2023年波賽樂轉戰南韓職棒KT巫師隊。

除補強波賽樂外，球團也與魔神樂完成續約，魔神樂上季出賽24場皆為先發，戰績13勝3敗、防禦率2.04，差一點就拿下勝投王，是球團倚賴的先發戰力，順利簽回魔神樂為投手戰力吞下定心丸。

波賽樂將會定位為先發投手，球團表示，波賽樂擁有不錯的三振能力，美國職棒資歷完整也有亞洲棒球經驗，因此延攬入團，期待他加入後，能為球隊的先發輪值帶來穩定性與競爭力，幫助球隊取得佳績。

目前桃猿洋投已簽回威能帝、魔神樂，並延攬霸鉧德、波賽樂加盟，全力備戰新球季。

大聯盟 樂天桃猿 美國職棒

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