亞太國際棒球成棒主球場竣工 韓國NC恐龍隊簽約春訓

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場於今年1月順利竣工，為台灣最大的室外棒球場，也為台南棒球村完成最後一塊拼圖，剛竣工的成棒主球場已與韓國NC恐龍隊簽約，成為其2025年春訓的指定基地，市長黃偉哲指示在驗收過程中的約80項缺失能夠得到改進，並盡快開放球隊進行測試，讓各界能進一步了解場地設施的優缺點。

市長黃偉哲今早和多位議員視察後表示，亞太棒球訓練中心的成棒主球場是台灣規模最大的室外棒球場，設施完善，外野看台經過精心設計，無觀賞死角，並且最近已順利通過地震防災及模擬雨後排水測試，表現符合標準。

市府表示，亞太棒球訓練中心是總統賴清德在台南市長任內規畫，並於2019年啟用亞太國際棒球訓練中心的少棒主副球場。隨著第二期成棒球場工程於2020年開工，場地陸續完成內野練習場、成棒副球場以及室內投打練習場等設施。隨著成棒主球場竣工，這個訓練基地已成為國內最大、最完善的棒球設施，開啟了歷史悠久的台南棒球新篇章。

工務局表示，為了應對春訓需求，去年10月已完成成棒主球場草皮施工並進入養護期，並於12月進行了雨後排水測試，確保球場排水系統在30分鐘內可迅速排乾水分。針對春訓所需設施，工務局已於今年1月進行缺失檢查，並且進行改善，預計1月24日完成所有準備工作，並於3月底前完成驗收，屆時可正式投入使用。

台南市亞太棒球訓練中心成棒主球場於今年1月順利竣工，是台灣最大的室外棒球場。圖／台南市政府提供

亞太少棒主、副球場啟用以來，已承辦過2019、2022及2023年連續三屆WBSC世界盃少棒賽，且將繼續承辦2025和2027年比賽，成為東方威廉波特（Little League World Series）棒球賽的比賽專用基地。成棒副球場自2023年啟用後，已多次用於全運會資格賽、黑豹旗全國高中棒球大賽決賽等賽事，並成為中華職棒統一獅隊的春訓基地。今年韓國樂天巨人隊也選擇此地作為其春訓基地。

市府表示，這些發展使亞太國際棒球訓練中心成為國際認可的專業訓練基地，吸引國內外職業棒球隊、業餘隊伍及國家代表隊的青睞，並為台灣棒球的發展注入了新的動力。

該項工程總預算25億元，工期達1848天，包含了成棒主球場、成棒副球場、室內外投打練習場及內野練習場等設施，主球場竣工完成最後一塊拼圖。

市府表示，未來將積極配合場館使用時程，確保訓練中心順利啟用並營運，並將進一步透過委外經營的方式提升場館運作效率，為台南帶來更多的運動與產業經濟收益。