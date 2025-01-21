日職／真的在練投！辰己涼介中文喊話：我準備好了
樂天金鷲隊外野手辰己涼介去年在世界12強棒球賽喊出「輸台灣就改練投手」，狂言一路發酵，意外牽起與富邦悍將隊投手江國豪的交流，而辰己涼介今天更貼出投球影片，並以中文、日文寫下「我準備好了」。
辰己涼介去年在12強冠軍賽前豪言引發熱議，而最終隨著中華隊以4：0擊敗日本隊稱霸，江國豪賽後也被現場直播的電視台鏡頭意外捕捉到正在講電話，對話內容為「跟辰己涼介說一下，我手套贊助他練投手。」
這樁花絮在比賽落幕後持續衍伸續集，辰己涼介大方標記江國豪：「正在等待您的球具」，江國豪也真的寄出手套，並透過影片向他喊話：「希望未來可以和你交流更多投球技術，也期待看到你站在投手丘和台灣對決。」辰己涼介也送上回禮，包括球具和當地名產，因「中二」發言意外牽起友誼橋樑。
辰己涼介去年12月就曾在自主訓練時使用江國豪寄去的手套，還煞有其事介紹自己的球種，並說自己想鑽研轉速，今天則在IG限時動態貼出投球影片，更以中文寫下「我準備好了」，再度引發話題。
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