快訊

橫店漂泊12年 演員沈凱「1分鐘」爆紅夢一場

川普簽署大量行政命令 美國人民調有支持嗎？

沒年終可領！老闆娘規定「尾牙穿西裝」 新人愣：要特地買嗎

日職／真的在練投！辰己涼介中文喊話：我準備好了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
辰己涼介po出自己在練投的影片。 截圖自辰己涼介限動。
辰己涼介po出自己在練投的影片。 截圖自辰己涼介限動。

樂天金鷲隊外野手辰己涼介去年在世界12強棒球賽喊出「輸台灣就改練投手」，狂言一路發酵，意外牽起與富邦悍將隊投手江國豪的交流，而辰己涼介今天更貼出投球影片，並以中文、日文寫下「我準備好了」。

辰己涼介去年在12強冠軍賽前豪言引發熱議，而最終隨著中華隊以4：0擊敗日本隊稱霸，江國豪賽後也被現場直播的電視台鏡頭意外捕捉到正在講電話，對話內容為「跟辰己涼介說一下，我手套贊助他練投手。」

這樁花絮在比賽落幕後持續衍伸續集，辰己涼介大方標記江國豪：「正在等待您的球具」，江國豪也真的寄出手套，並透過影片向他喊話：「希望未來可以和你交流更多投球技術，也期待看到你站在投手丘和台灣對決。」辰己涼介也送上回禮，包括球具和當地名產，因「中二」發言意外牽起友誼橋樑。

辰己涼介去年12月就曾在自主訓練時使用江國豪寄去的手套，還煞有其事介紹自己的球種，並說自己想鑽研轉速，今天則在IG限時動態貼出投球影片，更以中文寫下「我準備好了」，再度引發話題。

樂天金鷲 江國豪 辰己涼介

延伸閱讀

中職／富邦悍將12強冠軍班底亮相集團尾牙 大董二董夾道歡迎

12強賽／忘在東蛋的一壘壘包 江國豪：問朱哥啊！壘包不顧好

影／拆彈專家江國豪光榮回雲林...憶當年球破了還在打 認可徐磊比他當年強

12強賽／辰己涼介「回禮」江國豪超有誠意！網：回他台灣名產

相關新聞

中職／林立完整時間軸還原事件 「不曾也不會接受任何協商」

樂天桃猿隊強打、世界12強棒球賽國手林立捲入場外風波，被爆出12強賽期間與女同學私訊，遭對方前夫據此恐嚇封口費250萬，...

日職／真的在練投！辰己涼介中文喊話：我準備好了

樂天金鷲隊外野手辰己涼介去年在世界12強棒球賽喊出「輸台灣就改練投手」，狂言一路發酵，意外牽起與富邦悍將隊投手江國豪的交...

中職／桃猿簽下新洋投譯名波賽樂 實質勝投王魔神樂也回歸

樂天桃猿隊強化洋將戰力，宣布簽下美國籍右投手Beau Sulser，譯名「波賽樂」，並與魔神樂完成續約，兩人皆預計在農曆...

亞太國際棒球成棒主球場竣工 韓國NC恐龍隊簽約春訓

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場於今年1月順利竣工，為台灣最大的室外棒球場，也為台南棒球村完成最後一塊拼圖，剛竣工的成棒主...

中職／林立曖昧私訊女子遭恐嚇進入司法調查 2當事人身分曝光

去年世界棒球12強賽奪冠功臣之一的樂天桃猿隊長林立最近傳出桃色糾紛，12強比賽期間，疑與一名女子曖昧私訊嘴砲，遭對方何姓...

日職／小久保裕紀提議「宣告三振」制 並呼籲日職全面採行DH

日職昨天舉行12支球團監督會議，由於中央聯盟的投手仍需上場打擊。軟銀隊監督小久保裕紀提出類似宣告敬遠的「宣告三振」的建議，讓投手能不用上場打擊就吞K，也呼籲日職2聯盟全面實施指定打擊制度。 太平

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。