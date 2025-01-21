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中職／林立曖昧私訊女子遭恐嚇進入司法調查 2當事人身分曝光

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
世界12強棒球賽國手、樂天桃猿隊長林立，最近陷曖昧私訊遭對方何姓前夫恐嚇勒索250萬元封口。圖／本報資料照片
世界12強棒球賽國手、樂天桃猿隊長林立，最近陷曖昧私訊遭對方何姓前夫恐嚇勒索250萬元封口。圖／本報資料照片

去年世界棒球12強賽奪冠功臣之一的樂天桃猿隊長林立最近傳出桃色糾紛，12強比賽期間，疑與一名女子曖昧私訊嘴砲，遭對方何姓男友恐嚇要求250萬元封口費，林立向平鎮分局提告，知情人士今天上午透露，該名女子是林立在大學熟稔的同學，兩人過去常私訊「打嘴砲」，並非男女之情，且何男為該女子的前夫，並非如外傳，此案已進入司法偵辦。

去年世界12強棒球賽中華隊奪冠，林立更在對澳洲隊敲出3分砲，成為中華隊功臣之一，已婚的林立疑因與一名女子私訊嘴砲曖昧，在12強比賽期間，遭何姓男子抓包索取250萬元封口費，知情人士說，當時比賽期間，何男以此事向林立索費，險些影響林立12強賽事發揮，幸好林立心臟大顆克服心理障礙，發揮打擊為中華隊奪冠建功。

警方調查，何男在12強賽事期間，將林立與前妻對話截圖騷擾林立及家人，林立12強結束後與何男見面，對方向林立索取250萬元和解不成，林立去年12月9日報警提告，本月14日雙方製作筆錄，林立指證歷歷，何男卻矢口否認犯行，警方當天隨即將何男依恐嚇罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

知情人士表示，林立與這名女子是國立體育大學的四年同學，兩人從大學就打嘴砲開玩笑，該女子與何男結婚生下一子，後來離婚，何男為該女子前夫，未料何男竟利用林立與其前妻私訊嘴砲截圖勒索，林立為求自保，向樂天球隊報備和報警處理，目前進入司法調查釐清。

前妻 司法 恐嚇 林立 桃園地檢署

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