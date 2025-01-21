日職／小久保裕紀提議「宣告三振」制 並呼籲日職全面採行DH

日職昨天舉行12支球團監督會議，由於中央聯盟的投手仍需上場打擊。軟銀隊監督小久保裕紀提出類似宣告敬遠的「宣告三振」的建議，讓投手能不用上場打擊就吞K，也呼籲日職2聯盟全面實施指定打擊制度。

太平洋聯盟早已實施DH制，MLB的國聯也已於2022年放棄投手打擊。每年日職進行跨聯盟交流賽的時候，當洋聯球隊作客央聯球隊主場，就能看到洋聯投手上場打擊，而投手有時無心在打擊上，會選擇故意被三振。

會議主席吉井理人認為，DH制的出法點是好的，但改制並不容易。 截圖自日本武士官方網站

日媒報導，小久保裕紀表示，會議中自己提出了有關DH的方案，自己身為洋聯的監督，在跨聯盟交流賽的時候，曾指示投手不要揮棒等三振，「既然如此，宣告三振不就好了嗎？」火腿隊監督新庄剛志也說，「我以前有想過，如果能直接被三振就好了。」

擔任本次會議主席的的羅德隊監督吉井理人表示，以他個人的意見，有些選手站在打擊區會更投入，因此並不是個容易決定的事。「身為監督，DH制有助於防止投手受傷，這一點確實為投手著想，但還是個複雜的問題。」