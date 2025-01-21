日職／陳睦衡旅日生活學會大聲問好 抗乾燥交給加濕器

今年展開旅日生涯的18歲台灣右投陳睦衡，已投入歐力士隊新人訓練，也正在積極適應日本生活，他向媒體透露新鮮事，就是為了抵抗日本乾燥的氣候，已經開始使用加濕器。

陳睦衡去年末以推定簽約金7500萬日圓（約台幣1569萬）、年薪600萬日圓（約台幣126萬）的育成合約加盟歐力士，今年1月11日赴日向球隊報到，在大阪舞洲參加新人聯合自主訓練，最近進牛棚練投以6分力投12球，他表示與平地練投相比有點吃力，目前還在適應日本的投手丘。

陳睦衡談到來到日本後的生活，同梯選手們的禮貌讓他留下深刻印象，而他也馬上跟著學習，見到隊友、媒體都大聲問候早安，訓練時也大聲喊聲。陳睦衡也分享，與濕熱的台灣完全不同，他也來到日本後也開始第一次使用加濕器。

陳睦衡的偶像是過去效力歐力士、目前在道奇隊的山本由伸，懷抱儘早轉支配下的目標，他表示，自己透過每天重訓，希望強化身體素質。