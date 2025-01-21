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日職／上澤直之旅美歸國轉戰軟銀 新庄剛志：應先回原球團

聯合新聞網／ 綜合報導
上澤直之僅在大聯盟出賽2場，旅美1個球季後就回到日本加盟軟銀。 美聯社
上澤直之僅在大聯盟出賽2場，旅美1個球季後就回到日本加盟軟銀。 美聯社

日職昨天舉行12支球團監督會議，火腿隊監督新庄剛志後續受訪談到僅入札1年就轉戰軟銀的上澤直之時表示，希望透過入札制度挑戰大聯盟的選手，若旅外時間過短，未來如果要重返日職賽場，應該至少先回母隊待1年。

2023年球季結束後，前火腿強投上澤直之選擇入札挑戰美職，不過最後只獲得光芒隊的小聯盟合約，讓火腿估計只拿到6250美元的入札金。後續遭交易至紅襪隊，並短暫在大聯盟出賽2場，合計投4局，而在去年12月，上則選擇回歸日職，以4年總額約10億日圓合約轉戰軟銀鷹隊。

新庄剛志認為，只旅美1年還轉投其他日職球隊，會讓監督覺得頗為錯愕。 截圖自新庄剛志IG
新庄剛志認為，只旅美1年還轉投其他日職球隊，會讓監督覺得頗為錯愕。 截圖自新庄剛志IG

新庄剛志受訪說道：「如果在大聯盟只打了1個不成功的賽季，然後立刻跑到母球團以外的日職球隊，對監督來說會覺得錯愕。」新庄同時認為，無論小聯盟的環境有多艱難，應該至少嘗試2、3年，大家才會認為他們是會夢想而努力。

火腿上一個申請入札的選手，正是目前效力軟銀鷹的有原航平，當時他在2020年季後入札遊騎兵隊，火腿獲得約124萬美元的入札金，反觀上澤只讓火腿拿到最低僅6250美元的入札金，日本網友也針對此事表示：「連幫二軍球場蓋屋頂都不夠」、「這已經是慈善事業了吧」

大聯盟 新庄剛志 日職 火腿

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