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中職／林立捲桃色風波！私訊女粉「會腿軟的」 被勒索250萬封口費

聯合新聞網／ 綜合報導
12強代表隊球員林立。記者陳正興／攝影
12強代表隊球員林立。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊長林立去年在世界棒球12強賽中，是助中華隊奪冠的好手之一，但近來捲進桃色糾紛，被爆出在12強賽期間和一名女子私訊嘴砲疑似聊色，並被對方男友抓包，要求250萬封口費，最後協商破局，林立則告男子恐嚇，桃園平鎮分局已著手調查。

據鏡週刊報導指出，林立與該名女子對話從台北大巨蛋預賽聊到東京巨蛋的冠軍戰，不過人已在日本準備比賽的林立卻問說「妳是有要來喔？」，意思是指女方又沒有要來日本觀賽。

女方卻回：「拐我去飯店」，林立竟回她， 「哈哈妳在那邊，會腿軟的」，並提醒女方記得刪訊息。此外，林立跟女方除了用LINE聊天之外，更使用IG「閱後即焚」的限時訊息功能，聊天內容啟人疑竇。

這名女子傳是林立的大學同學，據女方說法，以前林立曾追求她未果，直到林立打職棒後結婚生子，兩人都還有保持聯絡，也因此林立才向女方的男友解釋「彼此僅是以前認識的好朋友」。林立雖然本身住桃園，但每次到台北來比賽時，也疑似會跟她私聊一些有的沒的，整起事件才壓不下來。

至於林立的老婆在得知此事後，因為擔心小孩以後長大受到輿論困擾，也不斷向該男子求情，向他說對不起，希望他能高抬貴手讓風波平息。

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