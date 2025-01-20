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日職／43歲川崎宗則再拚獨立聯盟 日媒特別提到打過味全龍

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
川崎宗則。擷圖自IG
川崎宗則。擷圖自IG

日本獨立聯盟栃木金色勇士隊今天宣布，已經和內野手川崎宗則簽下新約，將是這位43歲老將效力第6個球季，他說：「很開心，會繼續努力打球。」

川崎在2020年加入金色勇士，延續球員生涯，去年出賽36場繳出打擊率3成46、打點6分、盜壘2次的成績；他透過球隊官網表示，今年將再次代表金色勇士出戰，覺得非常開心，會和新隊友攜手並進，努力打好這個球季。

川崎在 1999 年選秀中以第四順位從鹿兒島工業高中畢業，加盟了大榮（現為軟銀）。他也曾效力於美國職棒大聯盟的西雅圖水手隊和藍鳥隊，以及台灣職棒味全隊。

這位人氣球星的日職生涯起點是2001年，從軟銀隊前身大榮隊起步，打了11個球季後轉戰大聯盟，在水手、藍鳥、小熊隊合計5季，2017年重返軟銀。

川崎曾在2019年受邀來台，擔任味全龍隊短期客座教練兼球員，在冬季聯盟出賽兩場，合計3打數1安打、被三振1次，隔年從金色勇士重新起步；日本媒體Sponichi Annex今天報導相關新聞時，也特別提到，川崎曾經效力台灣職棒隊味全隊。

勇士 水手 軟銀

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