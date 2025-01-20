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中職／「萬能洋投」銳歐遲未談妥有2考量 龍隊與他保持聯繫

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊洋投銳歐。本報資料照片
味全龍隊洋投銳歐。本報資料照片

味全龍隊去年勞苦功高的洋將銳歐，至今尚未敲定合約，領隊丁仲緯表示，雙方在角色定位上確實有所討論，銳歐也想再等看看美國的機會，但球團會持續與他接觸。

銳歐去年扮演龍隊的「哆啦A夢」，各種場合隨喊即上，最終全季出賽63場（2場先發）、92.1局，局數直逼先發洋投，取得5勝3敗25中繼成功，防禦率1.17、每局被上壘率0.78，各項數據俱優。

龍隊目前洋將布局已有複數年約的鋼龍、伍鐸（今年起不占洋將名額），續約艾璞樂、荷雷拉，新簽勞瑟（Zac Lowther），持續物色洋砲中。

外界很關心銳歐的動向，丁仲緯表示，還是有在與他持續洽談，包括角色定位上的討論，銳歐仍傾向先發，球隊對他設定確實比較偏後援，此外，他也想再等等看美國的機會，但會與他保持聯繫。

味全龍 鋼龍

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