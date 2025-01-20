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經典賽／岳東華備戰新球季 是否獲徵召資格賽沒想太多

中央社／ 台北20日電
岳東華(左三)出席體育署記者會。體育署提供
岳東華(左三)出席體育署記者會。體育署提供

世界12強棒球賽的冠軍國手岳東華，今天出席「國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫」記者會提到，現在正備戰中職新球季，對於會不會被徵召打經典賽（WBC）資格賽沒想太多。

現年29歲的岳東華，在去年世界12強棒球賽展現出滴水不漏的二、游間防守功力，成了投手背後最大的支撐力量。而他在上個賽季的中華職棒，出賽場次118場創生涯新高，繳出2成11打擊率，整季8發全壘打也是生涯之最。

岳東華接受中央社訪問時表示，雖然12強已經過了一段時間，但現在偶爾看到新聞或相關資訊，腦中還是會回到當時情境裡。

岳東華笑說：「12強棒球賽結束後，去過幾次餐廳吃飯，都不小心被老闆認出來，還主動說要請客，但我最後都還是有付錢。」

預計2月登場的世界棒球經典賽資格賽，台灣隊35人大名單還未公布。

岳東華表示，「現在就是為了中職新賽季在做準備，持續加強身體的素質，也希望球迷可以繼續進場看球支持我們。至於經典賽我沒有想太多，沒被徵召就不去想，等到有徵召的話再來好好準備。」

體育署辦理30場基層賽事轉播 電視、網路都可看

體育署為提升國內運動賽事能見度，辦理「國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫」，今年預計轉播30場基層賽事、總時數超過120小時，並同時提供電視和網路等多元收視管道。

教育部體育署主任秘書呂忠仁今天出席記者會致詞表示，競技運動是紅花、全民運動是綠葉，紅花要完美搭配綠葉，台灣的體育風氣才能全面提升，讓民眾真正感受到運動的好處。

今年預計轉播30場基層賽事，將透過電視頻道的緯來體育台、緯來精采台MOD，也會在社群媒體平台的「動滋SPORTS」YouTube上直播。

體育署的「動滋SPORTS」3大社群媒體Facebook、IG、YouTube除了宣傳各大運動賽事外，也將依照不同平台屬性設計各式原創內容。

今年度更將推出全新單元「動滋hi five」，邀請國手或職業選手與基層賽事選手交流，透過對話和互動，帶領觀眾探索選手們的心路歷程。

受邀出席開播記者會的世界12強棒球賽國手岳東華，在接受中央社記者訪問時表示，自己小時候的比賽都沒有轉播，要到高中的全國賽事才有可能，家人和親戚都得到現場，有時候工作就沒辦法到，所以現在的小朋友非常幸福。

今年的首場轉播賽事，將是1月22、23日的第13屆立德盃全國少棒錦標賽，接著就是山城盃全國羽球錦標賽以及和家盃排球錦標賽。

岳東華 棒球 經典賽

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