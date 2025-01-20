經典賽／12強兩大遺珠都入列 劉基鴻參與集訓爭取進正選名單
被認為是世界12強棒球賽中華隊兩大遺珠的陳子豪、劉基鴻，都有機會投入世界棒球經典賽資格賽，中華隊35人名單共有4位味全龍隊選手將參與集訓，包括這兩位「龍砲」及投手徐若熙、捕手蔣少宏。
中華隊35人名單以旅外為大宗，中職球隊部分台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅、味全龍、中信兄弟隊各有約4到5位，樂天桃猿隊為人數最少，而龍隊4人包括徐若熙、蔣少宏，陳子豪原先並未接到通知，近期也證實已經收到邀請，據悉劉基鴻也在差不多時間同時收到中華隊徵詢。
龍隊去年未能打進季後賽，季後在自由市場上大進補，簽下陳子豪、朱育賢，新球季與吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻組成中心棒次，而朱育賢、吉力吉撈都是12強冠軍選手，陳子豪、劉基鴻也將透過集訓爭取正選名單，龍隊有機會在新球季構築全國家隊班底的恐怖打線。
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