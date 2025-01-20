快訊

台股「機器人大軍」只剩它再創新高 漲停排隊買單逾4.8萬張

下班注意！強烈大陸冷氣團來襲「9縣市下探10度」 一路冷到明上午

經典賽／12強兩大遺珠都入列 劉基鴻參與集訓爭取進正選名單

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
劉基鴻。報系資料照
劉基鴻。報系資料照

被認為是世界12強棒球賽中華隊兩大遺珠的陳子豪劉基鴻，都有機會投入世界棒球經典賽資格賽，中華隊35人名單共有4位味全龍隊選手將參與集訓，包括這兩位「龍砲」及投手徐若熙、捕手蔣少宏。

中華隊35人名單以旅外為大宗，中職球隊部分台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅、味全龍、中信兄弟隊各有約4到5位，樂天桃猿隊為人數最少，而龍隊4人包括徐若熙、蔣少宏，陳子豪原先並未接到通知，近期也證實已經收到邀請，據悉劉基鴻也在差不多時間同時收到中華隊徵詢。

龍隊去年未能打進季後賽，季後在自由市場上大進補，簽下陳子豪、朱育賢，新球季與吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻組成中心棒次，而朱育賢、吉力吉撈都是12強冠軍選手，陳子豪、劉基鴻也將透過集訓爭取正選名單，龍隊有機會在新球季構築全國家隊班底的恐怖打線。

陳子豪。報系資料照
陳子豪。報系資料照

中華隊 劉基鴻 陳子豪

延伸閱讀

中職／陳子豪新應援曲搶先曝光！沿用「炸裂」手勢再討論

中職／攜手陳子豪組111連線 朱育賢換背號有溫馨故事

中職／新聞曝光隊友才知他要走 陳子豪看天哥是「年輕版林哲瑄」

中職／「111」重砲連線 朱育賢穿龍袍挑「11」有熟悉應援曲

相關新聞

經典賽／12強兩大遺珠都入列 劉基鴻參與集訓爭取進正選名單

被認為是世界12強棒球賽中華隊兩大遺珠的陳子豪、劉基鴻，都有機會投入世界棒球經典賽資格賽，中華隊35人名單共有4位味全龍...

經典賽／中華隊35人名單本土不輸旅外 外野多款「跑車」奔馳大巨蛋

中華隊尋求從世界棒球經典賽資格賽打回會內賽，35人集訓名單將在農曆年後開訓日正式放榜，再從中挑選28人正選名單，延續世界...

經典賽／岳東華備戰新球季 是否獲徵召資格賽沒想太多

世界12強棒球賽的冠軍國手岳東華，今天出席「國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫」記者會提到，現在正備戰中職新球季，對於會不...

中職／「萬能洋投」銳歐遲未談妥有2考量 龍隊與他保持聯繫

味全龍隊去年勞苦功高的洋將銳歐，至今尚未敲定合約，領隊丁仲緯表示，雙方在角色定位上確實有所討論，銳歐也想再等看看美國的機...

日職／山川穗高自主訓練「衝撞練習」把1公噸汽車推進30公尺

軟銀鷹隊重砲山川穗高備戰新球季，在沖繩嘉手納展開自主訓練，向媒體示範推動1公噸左右的汽車，進行所謂「衝撞練習」，這個特別...

中職／中華隊大巨蛋迎戰韓職巨人 票價從480元到880元

中華隊將在2月3日展開集訓，全力備戰2月21日開打的世界棒球經典賽資格賽，中華職棒今天宣布，2月12、13日將於台北大巨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。