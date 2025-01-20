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日職／山川穗高自主訓練「衝撞練習」把1公噸汽車推進30公尺
軟銀鷹隊重砲山川穗高備戰新球季，在沖繩嘉手納展開自主訓練，向媒體示範推動1公噸左右的汽車，進行所謂「衝撞練習」，這個特別菜單讓現場不少記者看到笑出來。
根據日本媒體日刊體育的報導，山川在「衝撞練習」揮汗如雨，用全身力量對付一輛大約1公噸重、打到空檔的5人座小型汽車，推了大約30公尺；他在進行相關訓練後邀請媒體共進午餐，笑說「請大家吃飯」，開心咬著披薩讓大家拍照，下午在室內訓練場繼續練習打擊。
【ソフトバンク】山川穂高、自主トレ公開 約１トンの車を押す“ぶつかり稽古”を披露（日刊スポーツ） https://t.co/2Z5YPwRcGj— 美破(VIVA)@あーさん (@acky211) January 20, 2025
山川過去效力西武獅隊10季，拿下3次太平洋聯盟全壘打王、1次打點王，前年季後和軟銀簽下4年12億日圓、含激勵獎金總額20億日圓合約，去年全勤出賽143場，以34轟、99分打點奪下雙冠王，也獲一壘手金手套獎，本季年薪4億5千萬日圓寫下生涯新高。
山川今年將從25號球衣改為5號，接下軟銀退役球星松田宣浩的背號。
【沖縄】— 鷹フル（ホークス専門メディア） (@takafullc2) January 19, 2025
本日は #山川穂高 選手の自主トレ公開です！📷#sbhawks #鷹フル pic.twitter.com/r3yisvEKzM
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