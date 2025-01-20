日職／山川穗高自主訓練「衝撞練習」把1公噸汽車推進30公尺

軟銀鷹隊重砲山川穗高備戰新球季，在沖繩嘉手納展開自主訓練，向媒體示範推動1公噸左右的汽車，進行所謂「衝撞練習」，這個特別菜單讓現場不少記者看到笑出來。

根據日本媒體日刊體育的報導，山川在「衝撞練習」揮汗如雨，用全身力量對付一輛大約1公噸重、打到空檔的5人座小型汽車，推了大約30公尺；他在進行相關訓練後邀請媒體共進午餐，笑說「請大家吃飯」，開心咬著披薩讓大家拍照，下午在室內訓練場繼續練習打擊。

山川過去效力西武獅隊10季，拿下3次太平洋聯盟全壘打王、1次打點王，前年季後和軟銀簽下4年12億日圓、含激勵獎金總額20億日圓合約，去年全勤出賽143場，以34轟、99分打點奪下雙冠王，也獲一壘手金手套獎，本季年薪4億5千萬日圓寫下生涯新高。

山川今年將從25號球衣改為5號，接下軟銀退役球星松田宣浩的背號。