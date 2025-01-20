中職／中華隊大巨蛋迎戰韓職巨人 票價從480元到880元

中華隊將在2月3日展開集訓，全力備戰2月21日開打的世界棒球經典賽資格賽，中華職棒今天宣布，2月12、13日將於台北大巨蛋舉辦台韓國際交流自辦熱身賽，與南韓職棒樂天巨人隊一軍切磋球技，藉由比賽調整狀態，希望在經典賽資格賽繳出好成績。

中職會長蔡其昌表示，聯盟這次特別租借台北大巨蛋，讓中華隊在集訓期間提前適應球場，2月3日至13日開始集訓、內部熱身賽和戰術演練，2月12、13日邀請樂天巨人隊一軍進行交流，不僅能一睹兩隊球員的風采，場邊台、韓應援團也是看點，應援團名單將陸續公布亮相。

台韓雙方預計2月4日舉行大巨蛋宣告記者會，2月5日開始售票，目前初步規劃票價從480元起，至內野熱區最貴880元，希望吸引更多球迷一起到大巨蛋為中華隊加油。

巨人是韓職在1982年創始球隊之一，拿過兩次總冠軍，近年台韓棒球交流頻繁，巨人應援團曾與中職球隊合作進行主題日活動。

巨人將於4天來台進行春訓，中華隊在農曆年後於大巨蛋集訓至2月13日，隔天起移動到天母棒球場持續集訓到2月18日。