日職／火腿春訓分組公布 古林睿煬一軍、孫易磊二軍出發

日本職棒火腿隊今天公布春訓分組名單，今年展開旅日生涯的台灣「金孫」古林睿煬分在一軍，孫易磊則位列二軍，今年要繼續朝支配下的目標努力。

日職球隊春訓固定於每年2月1日起跑，火腿一軍春訓將於沖繩名護展開，二軍則是沖繩國頭，今天分組名單揭曉。

一軍春訓投手共計21人，其中也包括古林睿煬，他在去年季後行使旅外資格，告別統一獅隊，與火腿簽下3年170萬美元合約，另有第4年選擇權，新球季將在新環境展開挑戰，以外援身分尋求站穩一軍舞台。

孫易磊今年將是旅日生涯第二季，去年在二軍出賽15場（4場先發），合計25.2局被敲26支安打、失12分（責失11分），防禦率3.86，送出24次三振、8次保送。今年春訓續從二軍出發，尋求轉支配下，儘早讓身上的球衣背號從3位數晉升2位數。