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韓職／10隊「飛向全球」春訓 樂天巨人24日飛來台灣最近

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
樂天巨人24日飛來台灣春訓。樂天巨人IG
樂天巨人24日飛來台灣春訓。樂天巨人IG

韓職棒新球季開打倒數兩個月，各隊從本周開始前往世界各地春訓營，衛冕軍起亞虎、三星獅、韓華鷹隊後天動身，分別前往美國加州、關島和澳洲墨爾本，樂天巨人隊24日飛來台灣，隔天起在在台南市亞太國際棒球訓練中心開訓。

南韓冬天太冷，韓職10支隊固定前往海外開訓，三星獅先到關島再到日本沖繩移訓，LG雙子、培證英雄、NC恐龍隊都在美國亞利桑納州，SSG登陸者隊前進佛羅里達州，斗山熊、KT巫師隊也到澳洲，分別在雪梨、吉朗訓練。

韓聯社報導指出，韓職各隊春訓分成兩個階段，經過1月底到2月中旬的初步訓練後，再移師日本、台灣進行最後訓練，包括和聯盟其他球隊、當地球隊進行熱身賽，計劃3月初返韓。

韓職今年球季將於3月22日開打，成為史上最早展開的賽季，原來紀錄是去年3月23開幕戰，起亞虎將挑戰2連霸、隊史第13冠。

三星獅 樂天巨人 韓職

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