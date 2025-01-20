經典賽／中華隊上屆最嫩國手21歲 本屆多位20歲以下娃娃兵拚正選名單
中華隊為世界棒球經典賽資格賽點兵，本屆陣容預計將有不少「娃娃兵」入列，有多位目前20歲（含）以下選手，有機會在此次賽事面對生涯最高層級國際賽事考驗。
中華隊在2023年經典賽打下2勝2敗，雖與A組其他4隊戰績相同，但因失分率最差落居墊底，當時陣中最年輕成員為投手曾峻岳、野手鄭宗哲，在比賽當時都是21歲，最年長則是李振昌36歲。
中華隊本屆從資格賽打起，選手年齡層將下修不少，20歲以下接到徵詢的選手包括旅外孫易磊、徐翔聖、林維恩、林盛恩、台鋼雄鷹隊伍祐城、統一獅隊林佳緯、林詔恩等人，其中伍祐城（2月15日生日）、林詔恩（2月13日生日）若能進正選名單，資格賽開打時的年紀為21歲。至於最高齡選手，將是31歲的吳念庭，比他小7個月的陳傑憲排名第二年長。
中華隊35人名單將在農曆年後台北大巨蛋開訓正式公布，備戰2月21日開打的賽事，名單也將經歷一波從35到28人的篩選過程。
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