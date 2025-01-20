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經典賽／中華隊35人名單本土不輸旅外 外野多款「跑車」奔馳大巨蛋

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成有望領軍出爭資格賽。 美聯社
張育成有望領軍出爭資格賽。 美聯社

中華隊尋求從世界棒球經典賽資格賽打回會內賽，35人集訓名單將在農曆年後開訓日正式放榜，再從中挑選28人正選名單，延續世界12強棒球賽納入多位新鮮人組隊基調，這回除了大批旅外助陣外，中職陣容的年輕選手期待值也頗高，外野可望納入多台「跑車」，投手名單也相當整齊。

中華隊在12強賽的28人名單共有14位一級賽事菜鳥，全新面貌的中華隊，在隊長陳傑憲帶領下發揮全員皆兵的戰力，登頂12強之巔；經典賽資格賽換批選手再戰，35人集訓名單也有許多新鮮面孔，擴大國家隊人才庫。

外野除了陳傑憲外，還有岳政華、宋晟睿、林佳緯都收到徵詢，陳子豪、陳文杰在最初受訪時都表態並未接到詢問，但後續都接到意向調查。

內野陣容由張育成、吳念庭、鄭宗哲三位2023年經典賽班底帶領，納入曾子祐、李宗賢、王博玄等人。

U23世界盃中華隊昨晚在天母球場出戰墨西哥，5局上中華隊換上莊陳仲敖（圖）中繼，他3局飆7K。記者許正宏／攝影 許正宏
U23世界盃中華隊昨晚在天母球場出戰墨西哥，5局上中華隊換上莊陳仲敖（圖）中繼，他3局飆7K。記者許正宏／攝影 許正宏

投手除了大宗旅外參戰外，中職預計以富邦悍將隊成員最多，包括曾峻岳、陳仕朋、李東洺；後援陣容攤開也相當華麗，包括陳韻文、陳柏豪、呂彥青3位有救援王履歷的選手，陳柏豪也可能將是此次名單中的唯一樂天桃猿隊代表。

近日確認獲邀參與運動家隊大聯盟春訓的莊陳仲敖，也在35人名單中，而中華隊預計在2月3日開訓、資格賽21日在台北大巨蛋正式開打，而運動家投捕報到日為美國時間2月12日，能否繼續投入中華隊，經紀公司表示將由中職與大聯盟進行溝通。除此之外，也有其他原先預計參賽的旅外選手存在變數。

中職 中華隊 陳傑憲

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