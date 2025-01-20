UBL／于魁觸身球直擊眼睛中斷棒球生涯 不輕易倒下拚教練
輔仁大學大四捕手于魁因觸身球直擊眼睛，無法繼續打球，回想意外，于魁告訴自己不能倒下，但提到爸媽時還是難掩哽咽，也著手考教練證，不想輕易離開棒球圈。
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰輔仁大學與國立體大爭冠，輔大投手群全場雖送出偏多10次四死球保送，但僅被敲出3支安打，有效壓制無失分，終場以4比0奪下睽違11屆的冠軍，為隊史第2冠。
輔大捕手于魁在預賽時被觸身球直擊眼睛，沒能跟著球隊打到最後，左眼視力受損，也沒辦法繼續打球，但出院後球隊比賽還是都會到場，他笑說：「下面的小老弟還沒有這麼沉穩，希望可以幫助他們。」今天他也跟著團隊一同站上頒獎台，享受冠軍榮耀。
于魁回憶受傷當下，「打到就有心理準備了，如果視力可以恢復算是幸運，不能就只能這個樣子」。聽到眼睛狀況時，心情是平靜的，但他講到「不想讓爸媽擔心，他們一路栽培我」時，還是哽咽泛淚。
于魁表示，從小到大打棒球，遇到這個傷勢中斷打球生涯，當然會覺得不甘願，但還是要樂觀堅強，換作其他人可能會選擇躲起來，「但我一直告訴自己不能倒下來」。
于魁今天先去考了C級教練證，隨後馬上趕到天母棒球場看隊友打冠軍戰，他表示，奪冠開心之餘，心情也有點沉重，大家都辛苦了，可惜沒能跟大家一起走到最後，「謝謝大家一路的努力、也成功了」。
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