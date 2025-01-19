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UBL／輔仁大學完封國立體大 等了11年隊史第2冠到手

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）19日迎來冠軍戰，輔仁大學終場以4比0擊敗國立體大、成功奪冠，選手在場內振臂歡呼、潑水慶祝。中央社
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）19日迎來冠軍戰，輔仁大學終場以4比0擊敗國立體大、成功奪冠，選手在場內振臂歡呼、潑水慶祝。中央社

113學年度大專棒球運動聯賽公開組一級今天落幕，輔仁大學在冠軍戰第3到5局攻下4分奠定勝基，終場以4：0擊敗國立體育大學，隊史第2次封王，全隊賽後衝進天母球場內野區瘋狂慶祝。

兩隊前兩局都有機會，但無法得分，輔大3局上再度發動攻勢，林廷之獲保送、盜上二壘，再靠蔡誥翔內野滾地球推進三壘，接著許賀捷三壘打攻下全場第1分。

國立體大先發投手黃玠瀚只投2.1局，被揮出4支安打，三振、保送各兩次，失1分退場；第2任投手劉宗翰登板，投出第1球就被机桓宇敲出安打，輔大取得2：0領先。

4局上戰況又有變化，輔大林定侖安打、盜壘，再靠林廷之安打攻下1分，5局上得分模式相同，許賀捷安打、盜壘，再靠机桓宇內野滾地球攻占三壘，曾譯威高飛犧牲打得分，比數變成4：0。

國立體大無法突破輔大投手群的封鎖，全場只出現3支安打，尤其8局下1出局攻占滿壘，卻出現雙殺打結束攻勢，9局下首名打者鄭瑋翔揮出三壘打，接下來連續3名打者出局，一路掛零到底。

輔大上次打進冠軍戰是102學年度，當時爭冠對手也是國立體大，打完5局因雨裁定結束，兩隊並列冠軍；輔大等了11年再度登頂，也是首次單獨封王，國立體大挑戰隊史第9冠失利。

棒球 輔大

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