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UBL／簡煜恩從外野上投手丘後援穩守 大專聯賽開南奪季軍

中央社／ 台北19日電
開南大學奪下今年度大專聯賽季軍。開南大學臉書
開南大學奪下今年度大專聯賽季軍。開南大學臉書

大專棒球聯賽（公開一級）今天季軍戰開南與台體8局打完2比2平手，開南9局上靠著楊智淵安打送回致勝分，9局下簡煜恩從中外野走上投手丘，3球抓到最後出局數，助隊以3比2奪下季軍。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）今天季軍戰，開南大學前6局打完1分落後台灣體大，7局上靠著保送、失誤、簡煜恩適時安打，一棒2分超前比數，但7局下又被台體攻下1分扳平。

兩隊8局打完2比2僵持不下，9局上開南靠著楊智淵關鍵安打送回超前分，9局下2人出局後台體靠著觸身球保送、安打攻占得點圈，開南換上原本守中外野的簡煜恩登板投球，3球讓打者敲出二壘方向平飛球，替球隊守住勝利。

簡煜恩今天投打俱佳，單場1安2打點，後援投0.1局無失分有救援成功；總教練郭李建夫表示，簡煜恩一直都有在練投，是左投有控球、變化球也有水準，雖然投得量不多，但預賽也曾對台體後援投2局、奪下勝投，今天比賽到7、8局左右就有提醒他有狀況可能會上去。

郭李建夫表示，今天比賽比較不滿意的地方，是本來7局開始就排定陣中最穩的2名投手邱兆慶、林張子俊會依序登板，但上去還是沒能守住領先，也提到面對高張力奪牌戰，有感受到對方的投手安排設計有不同想法。

此次奪下季軍成績，郭李建夫滿意球員表現，本來就是設定先8強、拚進4強，今年陣中先發多是大二球員，也期待他們接下來的表現。

大二的簡煜恩透露，因為預賽對台體投得不錯，昨天晚上就主動跟教練說有機會想要登板，教練也答應，最重要的時候會讓他登板，很開心今天可以幫助球隊守下勝利。

簡煜恩國小、國中都是投手，高中專心打擊，但他表示還是希望投、打都練，目前投、打練習比例大概是3成、7成，對控球、變化球都很有自信，對於中外野守備範圍也有自信，但目前還沒有參加中職選秀想法，有機會考慮先去業餘成棒隊磨練。

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