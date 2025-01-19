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UBL／開南新鮮人楊智淵關鍵安打 險勝台灣體大奪下季軍

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
開南大學奪下今年度大專聯賽季軍。開南大學臉書
開南大學奪下今年度大專聯賽季軍。開南大學臉書

全國大專院校棒球運動聯賽公開組一級賽事，今天進行最後兩場比賽，開南大學、台灣體育運動大學在季軍戰你來我往，兩度戰成平手，開南9局上靠大一新鮮人楊智淵關鍵一擊攻下致勝分，終場以3：2獲勝。

台灣體大3局下展開攻勢，陳昶宇、陳柏儒接連安打攻下全場第1分。

開南前6局一路掛零，7局上韓碩恆獲保送，林彥廷短打造成台灣體大內野守備失誤，形成二、三壘有人，開路先鋒簡煜恩揮出兩分打點安打，以2：1超前比數。

台灣體大7局下立即反攻，首棒打者周翔立也獲保送，再靠凃昱豪犧牲觸擊推進二壘，在兩出局滿壘的情況下，柯皓鈞被觸身球打到左肩，追成2：2平手。

兩隊打完8局比數不變，開南9局上靠林彥廷安打、陳佳賢保送，兩出局一、二壘有人時，楊智淵揮出關鍵安打攻下超前分，最後以1分之差險勝，台灣體大後援投手朱柏翰吞敗。

開南全場出現8支安打，比台灣體大多兩支，守備未出現失誤，台灣體大則有兩次；開南致勝英雄楊智淵表示，盡力幫助球隊，沒有想太多，9局上以攻擊速球為主。

楊智淵還是大一學生，談到未來必須加強之處，他說：「打擊穩定度。」

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